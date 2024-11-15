X Gözden Düşüyor, Bluesky Yükselişte! Elon Musk'ın Seçim Politikaları Platforma Zarar Mı Verdi?

Ünlü milyarder Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) platformunda zor günler yaşıyor. ABD'de seçimler geride kalırken ve Donald Trump ikinci kez koltuğu devralırken onu açıkça destekleyen Musk, sosyal medyadaki büyük rakiplerinden birinin yükselişini seyrediyor.

O rakiplerden biri de Bluesky. X, Elon Musk'ın liderliğinde yeni tartışmalara konu olurken rakibi Bluesky, kullanıcı sayısını hızla artırarak dikkatleri üzerine çekti.

Seçimlerden Sonra 1 Milyon Kullanıcı Bluesky'ı Tercih Etti

Bluesky, seçimlerden sonra yalnızca bir hafta içinde 1 milyon yeni kullanıcı kazandı ve toplamda 15 milyon kullanıcıya ulaştı. Özellikle Elon Musk'ın ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a açık destek vermesi, birçok kullanıcının alternatif platformlara yönelmesine yol açtı. Bu durum, Bluesky için hem yeni kullanıcıları hem de politikaya bulaşmak istemeyen X kullanıcılarını kendi tarafına çekmek için iyi bir fırsattı. Musk liderliğindeki X'te ise politik tutumu nedeniyle sorgulamalar baş gösterdi.

Eski Twitter CEO’su Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky, başlangıçta yalnızca davetiye yoluyla kullanıcı kabul ediyordu. Bu süreçte moderasyon araçlarını ve kullanıcı deneyimini geliştiren platform, Şubat ayında halka açıldı. Şimdi ise X’in rakibi olarak güçlü bir konumda ilerliyor.

The Guardian X'te Paylaşım Yapmayı Bıraktı

İngiltere’nin köklü gazetelerinden The Guardian, X üzerinden gönderi paylaşmayı durdurduğunu açıklamıştı. Gerekçe olarak sitedeki "aşırı sağ komplo teorileri ve ırkçılığı" gösteren gazete, bu adımıyla Musk’ın politikalarını eleştiren bir duruş sergiledi.

Bluesky kanadı ise platformun bağımsız ve tarafsız duruşunu vurgulayan bir açıklama yaparak hiçbir çalışanının bir başkan adayıyla oturup seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde iş birliği yapmadığını belirtti. Bu açıklama, X’in tartışmalı imajına yönelik doğrudan bir göndermeydi.

Kullanıcılarının güvenini kaybetmeye başlayan Elon Musk'ı zor günler bekliyor. Özellikle seçim sonrası süreçte yaşanan kullanıcı kaybı ve büyük medya kuruluşlarının X’e sırt çevirmesi sonrasında atacağı adımları hep birlikte göreceğiz.