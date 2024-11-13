The Guardian, X’te Paylaşım Yapmayı Durdurdu: Elon Musk'ın Platformu Zehirli

ABD'de seçim dönemi sona erdi ve Donald Trump ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Seçim sürecinde ünlü milyarder Elon Musk'ın etkisi oldukça büyüktü. Kendisi tüm kanatlarını Trump cephesini kaplamak için kullanmaktan çekinmedi, hatta bizzat mitinglere katılarak tarafını belli etti. Seçim döneminin ardından Musk'ın hükümette görev alacağına dair söylentiler de dolaşmaya başladı.

Ancak bu durumdan memnuniyet duymayanlar da oldu. Köklü gazete kuruluşlarından The Guardian da onlardan bir tanesi.

Elon Musk'ın Siyasi Etkisi, X Platformunu Zehirliyor

The Guardian, Elon Musk’ın satın aldığı eski adıyla Twitter, yeni adıyla X platformunda artık paylaşım yapmayacağını açıkladı. Gazete, bu kararı uzun süredir düşündüğünü belirterek, özellikle son ABD başkanlık seçimlerinin ardından platformdaki "zehirli ortam" ve Musk’ın platform üzerindeki siyasi etkisi nedeniyle bu adımı attığını duyurdu.

Çarşamba günü yapılan açıklamada, platformdaki içeriklerin "rahatsız edici" seviyeye ulaştığını ve özellikle aşırı sağ komplo teorileri ile ırkçı söylemlerin çoğaldığına dikkat çekildi. The Guardian'ın yorumu şöyle,

ABD başkanlık seçimleri, zaten uzun zamandır düşündüğümüz bir gerçeği yeniden ortaya koydu: X, artık zehirli bir medya platformu ve sahibi Elon Musk, siyasi söylemi şekillendirmek için bu etkiyi kullanıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? The Guardian attığı bu adımda haklı mı? Elon Musk'ın siyasi politikaları sosyal medya kanatlarına yansıtması doğru mu? Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.