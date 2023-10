Elon Musk, Wikipedia ile Dalga Geçti: İsmini "Dickipedia" Olarak Değiştirirse 1 Milyon Dolar Verecek!

Dijital ansiklopedi Wikipedia'nın (Vikipedi) kurucusu Jimmy Wales ile Elon Musk arasındaki tartışmalar zaman zaman gündeme geliyor. Elon Musk her seferinde olayları tiye alarak paylaşımlar yapıyor.

Ünlü milyarder Wikipedia ile yeniden dalga geçerek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Musk'ın alaycı paylaşımının altına birçok yorum yapıldı. İşte haberimizin devamı...

Elon Musk, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Wikipedia ile dalga geçerek ismini "Dickipedia" olarak değiştirmesini önerdi ve karşılığında 1 milyar dolar vereceğini söyledi.

I will give them a billion dollars if they change their name to Dickipedia https://t.co/wxoHQdRICy