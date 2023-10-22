Elon Musk, Wikipedia ile Dalga Geçti: İsmini "Dickipedia" Olarak Değiştirirse 1 Milyon Dolar Verecek!

Dijital ansiklopedi Wikipedia'nın (Vikipedi) kurucusu Jimmy Wales ile Elon Musk arasındaki tartışmalar zaman zaman gündeme geliyor. Elon Musk her seferinde olayları tiye alarak paylaşımlar yapıyor.

Ünlü milyarder Wikipedia ile yeniden dalga geçerek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Musk'ın alaycı paylaşımının altına birçok yorum yapıldı. İşte haberimizin devamı...

İsminin "Dickipedia" Olması İçin 1 Milyar Dolar Teklif Etti!

Elon Musk, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Wikipedia ile dalga geçerek ismini "Dickipedia" olarak değiştirmesini önerdi ve karşılığında 1 milyar dolar vereceğini söyledi.

I will give them a billion dollars if they change their name to Dickipedia https://t.co/wxoHQdRICy — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2023

Musk'ın paylaşımındaki görselde "Wikipedia satılık değildir." ifadesi ise herkesin dikkatini çekti. Hatırlarsanız Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales, Elon Musk'ı dijital ansiklopedinin satılık olmadığına dair uyarmıştı.

Musk ve Wales arasında sular neredeyse hiç durulmuyor. Örneğin daha önce Elon Musk, ABD başkanının oğlu Hunter Biden ile ilgili makaleleri taraflı bir şekilde düzenlediğini iddia ederek Wikipedia'yı eleştirmişti.

Jimmy Wales ise geri kalmayarak Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Elon Musk'ın içerikleri sansürlemesini eleştirmişti.

Elon Musk, Wikipedia'nın güvenilirliğini sorgulayan paylaşımıyla bu atışmalara bir yenisini daha eklemiş oldu.

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