X (Twitter), Elon Musk'tan Sonra Kullanıcılarını Büyük Oranda Kaybetti!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından X (Twitter), Elon Musk'ın yönetimine geçtiğinden beri büyük oranda kullanıcı kaybetti. Twitter olarak yoluna devam ederken kullanıcı sayısı çok daha fazlaydı.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra kullanıcı sayısında yaşanan düşüş, platformun geleceği için endişe oluşturmaya başladı. İşte haberimizin devamı...

X Kaybetti, Elon Musk Kazandı!

Web analiz şirketi Similarweb, X'in kullanıcı sayısıyla ilgili bir araştırma yaptı. Şirketin paylaştığı verilere bakıldığında Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından platformda kullanıcı sayısında çok büyük bir düşüş yaşandı.

Yaklaşık bir senedir Elon Musk tarafından yönetilen X'in bu süre zarfında küresel çapta yüzde 14 oranında trafiği azaldı. Hatta en çok trafiğin olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde bile yüzde 19 düşüş yaşadı.

Buradaki en önemli nokta, platformun kullanıcı kaybetmesinin yanı sıra Elon Musk'ın takipçi sayısının artmış olması. Musk, Twitter'ı satın almadan önce yaklaşık 4 milyon etkileşim alıyordu.

Şimdiki verilere baktığımızda Musk'ın 25 milyonun üstünde etkileşim aldığını görüyoruz. Yani aslında bu durumda X kaybetmiş, Elon Musk ise kazanmış oluyor. Kullanıcı sayısında düşüş olsa da X'ten vazgeçemeyenlerin sayısı da bir hayli yüksek.

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