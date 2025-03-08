En Çok Altın Rezervine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada

Ekonomi özellikle yeni dünya düzeninde ülkelerin en büyük silahları arasında. Güçlü bir ekonomi beraberinde büyük bir siyasi güç ve saygınlık getirmekte. Ayrıca bunun yanında açlık ve sefaletin yerinde yüksek refah seviyesi olunca pek çok vatandaş ülkesi için daha motive bir şekilde çalışmakta. Ekonomik gücü belirleyen unsurlardan biri de altın madenleri veya rezervleri. İşte karşınızda dünyanın en fazla altın rezervine sahip ülkesi/ülkeleri listesi...

Dünyanın En Fazla Altın Rezervine Sahip Ülkesi Hangisidir?

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre dünyada en fazla altın rezervine sahip ülke Amerika Birleşik Devletleri oluyor. Amerika Birleşik Devletleri sahip olduğu 8 bin 134 ton altın rezervi ile listenin ilk sırasındaki yerini alıyor.

Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan araştırmaya göre dünyanın en fazla altın rezervine sahip ülkesi ve ülkeleri belli oldu. Listenin ilk sırasında ise Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Şu anda güncel verilere göre ABD toplamda 8 bin 134 ton altın rezervine sahip. Bu ciddi bir oran ve ikinci sıradaki Almanya'ya kıyasla toplamda 5 bin tondan fazla bir fark demek. Kısacası dünya rezervine oranladığımızda ABD ekonomik anlamda büyük bir güce sahip.

Dünyanın En Fazla Altın Rezervine Sahip Ülkeleri Listesi

Amerika Birleşik Devletleri – 8.133,5 ton

– 8.133,5 ton Almanya – 3.351,5 ton

– 3.351,5 ton İtalya – 2.451,8 ton

– 2.451,8 ton Fransa – 2.437 ton

– 2.437 ton Rusya – 2.335,9 ton

– 2.335,9 ton Çin – 2.279,6 ton

– 2.279,6 ton İsviçre – 1.039,9 ton

– 1.039,9 ton Hindistan – 876,2 ton

– 876,2 ton Japonya – 846 ton

– 846 ton Türkiye – 615 ton

Listenin ilk sırasında belirttiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Dünyanın en güçlü ekonomileri listesinde de ilk 3'te yer alan Almanya ise konu altın rezervi olduğunda 3 bin 351,5 ton ile ikinci sıranın sahibi oldu. Onu hemen arkasından İtalya ve Fransa birbirlerine çok yakın oranlar ile takip ederken 4. sırada Rusya yer aldı. Türkiye ise 615 ton ile 10. sırada listenin ilk onuna sınırdan giriş yaptı.

Ancak fark edileceği üzere sadece altın rezervi ile ülke ekonomilerini kıyaslamak çok doğru değil. Zira listede Japonya 9. sırada yer alırken sahip olduğu teknolojik birikim gerçeği de yer almakta. Bunun yanında Çin listeye ortalardan giriş yapsa da sahip olduğu markalar ve üretim hacimleri sayesinde en güçlü ekonomiler listesinde ABD ile rekabet etmekte.

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