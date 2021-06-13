Türkiye'de En Çok İnternet Abonelikleri Şikayet Edildi

Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'nin en çok şikayeti internet abonelikleri ile ilgili oldu. Geçtiğimiz yıldan bu yana yapılan toplam şikayet sayısı 500 bini geçiyorken, bunların 50 binden fazlası teknoloji sektörünü kapsıyor.

Anadolu Ajansında yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı Türkiye'deki kullanıcıların en çok hangi konularda şikayetçi olduklarını yayınladı. Bakanlığın paylaştığı verilere göre kullanıcılar, internet aboneliklerinden büyük sorunlara sahip.

En çok şikayet konusu internet aboneliği oldu

Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerine 2020 yılında toplam 593 bin 505 başvuru yapıldığını, 521 bin 148'inin karara bağlandığını ve ayrıca yaklaşık 860 milyon 778 bin 208 lira değerinde uyuşmazlık oluştuğunu ifade etti.

Türkiye geneli tüketici hakem heyetlerine 2021 yılının ilk 5 aylık döneminde toplam 216 bin 143 adet şikayet gelirken, 270 bin 230 dosyanın karara bağlandığı aktarıldı. Söz konusu dönemde uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 52’sinin tüketiciler lehine sonuçlandığını da belirtelim.

Son dönemde yaşanan uyuşmazlıkların neler olduğu da paylaştı. Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların 22 bin 380'i internet abonelikleri, 14 bin 466'i cep telefonu, 13 bin 277'si kredi kartı üyelik ücreti ve 12 bin 49 şikayet ise ayakkabı konularıyla ilgiliydi.

Ticaret Bakanlığı verileri sektör bazında yaşanan anlaşmazlıkları sıralamayı ihmal etmedi. Buna göre sırasıyla en çok perakende ticaret, abonelik hizmetleri ve finansal hizmetler alanına ilişkin şikayet başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.

Türkiye çapındaki tüketici hakem heyetleri, 2021 yılının ilk 5 aylık periyodunda 329 milyon 238 bin 477 lira değerinde uyuşmazlık tutarının değerlendirildiğini de açıkladı.

2019 yılında e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetlerine toplam 137 bin 731 elektronik başvuru yapılırken, geçtiğimiz 2020 yılında ise bu sayı toplam 299 bin 597 elektronik başvuru seviyesindeydi.

Verilere göre ilk beş aylık süreçte 119 bin 942 elektronik başvuru yapıldı. Ayrıca hakem heyetlerine 2021'de yapılan toplam başvuruların yaklaşık yüzde 55'i yine e-Devlet üzerinden gerçekleşti.

Ayrıca geçtiğimiz dönemde Şikayetvar'a gelen en ilginç şikayetler de açıklanmıştı. Popüler platform, son dönemde kullanıcılarından gelen birbirinden ilginç şikayetleri derlemişti. Web siteye gelen şikayetleri merak ediyorsanız sizi şu yazımıza alalım.