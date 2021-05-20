Şikayetvar'a Gelen En İlginç Şikayetler Açıklandı!

Şikayetvar'a gelen en ilginç şikayetler belli oldu. Popüler platform, son dönemde kullanıcılarından gelen birbirinden ilginç şikayetleri derledi. Web siteye gelen şikayetlere göz atıldığında tüketicilerin oldukça farklı konularda şikayetlerine rastlanıyor.

Şikayetvar'a Gelen En İlginç Şikayetler Neler?

Şikayetvar, tüketicilerin en tuhaf şikayetleri derledi. Sipariş ettiği ürün yerine farklı bir ürün gelen kullanıcı, "Eşime evlilik yıl dönümü diye online alışveriş platformundan güveç siparişi verdim. Firma sağ olsun iki adet jumbo boy bebek bezi yolladı" ifadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti:

"Şikayetimi bildirip para iadesi istedim. Defalarca müşteri hizmetleri ile görüştüm. Hala 2 iş günü bekleyin diyorlar. Hafta sonu geldi. İade için de 2 iş günü bekleyin diyecekler. Kendi hatalarını bize yıkıp sinir ediyorlar. Güvenilirliği kalmamış."

İnternetten aciliyeti olan bir ürün aldığını belirten bir tüketici, "Kargom Türkiye'yi benden çok gezdi. Yarın da Ege kıyılarında tatile çıkar sonra belki oradan da Doğu mutfağını tatmak için Gaziantep'e gider en son istemeye istemeye bana gelir herhalde" ifadelerine yer verdi.

Üründe sıkıntı olmadığını fakat dağıtım elemanının dış kapıyı kırdığını iddia eden bir kullanıcı, "O nasıl bir girişti öyle. Pes yani!. Kapının zararını karşılamaları için bayiyi aradım bizden değildir diyor bir de küstahça. Kapı bildiğin kırılmıştı" sözlerini kullandı.

Yaşadığı bölgeye baz istasyonu kurulmasını isteyen bir tüketici, "Nereye gitsem telefon çekmiyor. İzmir Menemen Seyrek’te ikamet ediyorum. Şu telefon yüzünden kimse bana ulaşamıyor eşim dostum telefonumu kapattım sanıyor. Küsüyorlar, benim telefonumu nasıl açmazsın tavırlarıyla saldıranlar oldu" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Sokağa çıkmaya çekinir oldum evimin bulunduğu yerde zaten altyapınız yokmuş. WiFi yok. Telefonum da çekmiyor. Kitap okumaktan gözlerim 2 numara oldu. Yeter artık şuraya baz istasyonu mu kuracaksınız ne yapacaksınız. İnşaatında söz ben çalışacağım ücretsiz. Şu konuya bir el atın Allah rızası için sokağa çıkamaz olduk."

Unun içinden ikili kaplama köklü diş çıktığını söyleyen bir kullanıcı, "Bu nedir böyle? Ya çocuğum yeseydi onun gırtlağına takılsaydı? Babamın ağzına geldi. İnsan sağlığını hiçe sayıyorsunuz, diş nedir ya! Diş ne alaka ne arıyor unun içinde?” dedi.

"Hmm" ve "Anladım" kelimelerinin kaldırılmasını talep eden bir kullanıcı, "Lütfen gereken yerlere ulaşmasını arz ederim Çünkü kalbim kırılıyor. Gereken neyse yapılmasını gerçekten çok istiyorum. Çok kötü haldeyim. Lütfen yani kusura bakmayın değiştiremeyiz ama ben talep ediyorum” sözlerine yer verdi.

Bir tüketici, "Yıllar öncesinde bir elimiz yağda bir elimiz balda. Gel dedin geldik ve aileye katıldık ve geldik geleli yüzümüze bakmıyorsun. Gözün hep dışarıda. Bir kampanya yapıyorsun kendimizi ekonomik gücü olmayan biri gibi çaresiz hissettiriyorsun" dedi ve şu ifadeleri kullandı: