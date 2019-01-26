En İyi WhatsApp Alternatifi Uygulamalar

Sizlere bugün aktardığımız haberimizde, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger'daki mesajların tek bir platformda toplamayı planladığını ve bu sistemin uçtan uca şifreleneceğini aktarmıştık.

Facebook'un veri güvenliği konuşulurken mesajların birleştirilmesi hakkındaki iddialar bağzı kullanıcıları memnun etmeyecek gibi gözüküyor. Bu yüzden sizlere en iyi WhatsApp alternatifi uygulamaları derledik.

Yerli Mesajlaşma Uygulaması BİP

Turkcell’in tüm kullanıcılara sunduğu anlık mesajlaşma uygulaması BiP Messenger ile arkadaşlarınızla, ailenizle sohbet edebilirsiniz. WhatsApp benzeri olarak adlandırabileceğimiz uygulama, gelişmiş özellikleriyle de oldukça dikkat çekiyor. Tamamen Türk mühendisler tarafından yapılan uygulamanın 2018 yılında en çok indirilen yerli uygulama olduğu duyurulmuştu.

Signal

Signal uygulaması, akıllı telefon ve tablet sahiplerinin mobil cihazlarını kullanarak kolayca dostlarıyla sohbetler gerçekleştirmelerini sağlayan ücretsiz mesajlaşma uygulamaları arasında yer almakta. Diğer mesajlaşma uygulamalarının aksine herhangi bir şekilde sohbetleriniz uygulamanın sunucusuna gönderilmiyor ve açık kaynak kodlu olması sayesinde oldukça şeffaf bir uygulama.

Viber

Viber, akıllı telefon ve tabletleriniz aracılığıyla sevdiklerinizle ücretsiz olarak mesajlaşabileceğiniz ve HD kalitesinde görüntülü konuşmalar yapabileceğiniz gelişmiş özelliklere sahip bir mesajlaşma uygulaması olarak dikkat çekmektedir. Dünya genelinde 700 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edilen uygulama, sahip olduğu çapraz platform desteği sayesinde mobil cihazlarınıza ek olarak masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarınızda da kullanılabilmektedir.

Telegram Messenger

Telegram Messenger, telefon rehberinizde kişilerle ücretsiz olarak mesajlaşmanıza izin veren süper hızlı ve basit bir uygulamadır. Grup sohbetleri gerçekleştirme, dosya paylaşma, resim gönderme gibi temel özelliklerin yanı sıra sohbetleri şifreleme, mesajları otomatik olarak silme gibi önemli işlevlere sahiptir. Tek seferde 7000 karaktere kadar olan mesajlar gönderebileceğiniz uygulama ile isterseniz 200 arkadaşınızı bir araya toplayarak grup sohbetleri yapma şansına da sahipsiniz.

Sizler WhatsApp alternatifi hangi mesajlaşma uygulamalarını kullanıyorsunuz? Yorumlarda Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!