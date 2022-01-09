WhatsApp engelleyen kişiye mesaj atma nasıl yapılır? WhatsApp Messenger, tüm akıllı telefon kullanıcılarının cihazında bulunan bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Günümüzün en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın bir özelliği de kullanıcıları engelleyebilmektir.

WhatsApp Messenger'da sizi engelleyen kişiler ile iletişim kurmak, en az kullanıcıların WhatsApp Messenger'da sizi engelleyip engellemediğini öğrenmek kadar zordur.

Bu makalede hem WhatsApp engellenip engellenmediğini öğrenme yöntemine yer veriyoruz hem de Whatsapp engelleyen kişiye nasıl mesaj atılır sorusuna yönelik bazı çözüm yolları sıralıyoruz.

WhatsApp Engelleyen Kişiye Mesaj Atma Yöntemleri

WhatsApp'ta engelleyen kişilere mesaj yazma yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Başka Uygulama Kullanma ya da SMS Atma

Bir kişinin sizi neden engellediğini öğrenmek ya da aranızdaki sorunu bir çözüme kavuşturmak istiyorsanız ikinci bir şans olarak alternatiflere yönelebilirsiniz ama kişi sizi hem telefonundan hem de diğer bütün iletişim uygulamalarından engellemişse diğer yönteme başvurabilirsiniz.

Bunun dışında sizi engellediği sosyal medya platformlarında ve mesajlaşma uygulamalarında ikinci bir hesap açarak bu kişilerle iletişim kurmaya çalışabilirsiniz.

2. Farklı Numara Kullanma

WhatsApp'ta sizi engelleyen bir kişi ile iletişim kurmanın başka bir yolu da farklı numara kullanmaktır. Başka bir numaranız yoksa Play Store'da tam da bu amaç doğrultusunda hizmet veren pek çok hizmet vardır. Bu uygulamalardan birini kullanarak sahte bir numara ile o kişi ile iletişime geçebilirsiniz.

3. Grup Kurdurma

Başka bir WhatsApp engelleyen kişiye mesaj atma yöntemi de grup kurdurmaktır. WhatsApp Messenger'da engellediğiniz bir kişi ile aynı grupta olursanız o kişinin gönderdiği mesajları, videoları, fotoğrafları ve ses kayıtlarını görüp dinleyebilirsiniz.

İkinizi de tanıyan, ikinizle de WhatsApp'ta irtibatta olan bir kişi, grubu kurduktan sonra ayrılabilir. Siz de sizi engelleyen kişi ile görüşüp sorunlarınızı ele alabilirsiniz.

WhatsApp Birinin Engelleyip Engellemediğini Öğrenme

WhatsApp'ta birinin sizi engelleyip engellemediğini öğrenmek için başvurabileceğiniz birkaç yöntem mevcuttur. Bu yöntemler şunlardır:

1. Profil Fotoğrafının Kaldırılması

Sizi engelleyen bir kişinin profil fotoğrafı otomatik olarak kaldırılır. Birinin profil fotoğrafının görünmemesinin diğer olası nedenleri de şunlardır:

Profil fotoğrafını sadece rehberindeki kişilere göstermeyi seçmiştir.

Profil fotoğrafını çeşitli nedenlerden dolayı kaldırmak istemiştir.

2. Tek Tik Çıkması

Karşı tarafa mesaj gönderdiğinizde mesajınızda tek tik işareti çıkıyorsa bu, o kişinin sizi engellemiş olabileceğini gösterir. Tek tik, elbette ki her zaman karşıdaki kişinin sizi engellediği anlamına gelmiyor.

Kişinin interneti kapalı olabilir, uygulamasını durdurmuş olabilir, telefonu kapalı olabilir. Kısacası böyle bir durumda kişinin sizi engellediğinden emin olmanız için diğer yöntemleri de kontrol etmelisiniz.

3. Son Görülme

WhatsApp'ta sizi engelleyen kişinin en son ne zaman uygulamaya girdiğini göremezsiniz. Öncekilere benzer şekilde bu da kişinin sizi engellediğini göstermez. Kişi, gizlilik ayarlarında değişikliğe giderek son görülme seçeneğini kapatmış olabilir.

4. Çevrim İçi Durumu

Kullanıcı günün belirli saatlerinde mutlaka uygulamaya girmesine rağmen o saatlerde uygulamayı kullanmıyorsa, onu hiç aktifken göremiyorsanız sizi engellemiş olabilir.

4. Hikayeler

Sizi engelleyen kişi önceden çok sık hikaye paylaşmasına rağmen son günlerde hiç paylaşmıyorsa sizi engellemiş olabilir.

5. Grup Kurma

Sizi engelleyen kişileri gruba ekleyemezsiniz. Yukarıdaki maddeleri incelediğinizde kişinin sizi engellemiş olabileceğini düşündüyseniz o kişiyi bir gruba eklemeyi deneyin. Kişi gruba eklenemezse o kişi sizi engellemiştir.

Kişinin sizi engellediğinden emin olduktan sonra WhatsApp engelleyen kişiye mesaj atma yöntemlerine başvurmanız önerilir. Böylece sorunun ne olduğunu öğrenebilirsiniz.

WhatsApp engellenen kişiye nasıl mesaj atılır, WhatsApp'ta birinin engelleyip engellemediği nasıl öğrenilir sorularını da böylece yanıtlamış olduk. Kafanızda hâlâ bir soru işareti varsa bunu yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.