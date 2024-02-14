WhatsApp Kayıtlı Olmayan Numaraya Nasıl Mesaj Atılır?

WhatsApp’ta rehberinizde kayıtlı olan kişilerle sohbet başlatmak oldukça kolay. Peki, biriyle WhatsApp üzerinden görüşmek istediğinizde ve o kişi rehberinizde kayıtlı değilse ne olacak?

Eskiden, bu kişileri rehberimize kaydetmeden mesaj gönderemiyorduk ancak uygulamanın sunduğu yeni özellik kapsamında rehberimizde kayıtlı olmayan kişilere de mesaj atma şansımız olacak. Bu yazımızda rehberde bulunmayan kişilere nasıl WhatsApp mesajı atabileceğinizi adım adım anlatıyoruz.

WhatsApp’ta Kayıtlı Olmayan Numaraya Nasıl Mesaj Atılır?

WhatsApp’ta rehberinizdeki kişilere mesaj atmak için uygulamaya girdikten sonra arama kısmına gelip ilgili kişinin adını yazmanız yeterli. Bu kişiye tıkladığınızda otomatik olarak açılan konuşma penceresinden sohbet başlatabiliyorsunuz.

Rehberde bulunmayan kişilerle görüşmek için de izleyeceğiniz adımlar aslında benzer. Uygulamayı açıp arama kısmına geldikten sonra isim yerine mesaj atmak istediğiniz kişinin numarasını yazmanız gerekiyor.

Numarayı doğru bir şekilde girdiğinizde yan tarafta bir sohbet baloncuğu çıktığını göreceksiniz. Bu baloncuğa tıklayarak konuşmayı başlatabilirsiniz.

Görüştüğünüz kişinin numarası rehberinize kaydolmasa da konuşmanız WhatsApp sohbetleri arasında saklanmaya devam edecek. Dolayısıyla istediğiniz zaman aynı numaraya tekrar mesaj gönderebileceksiniz.

Dilerseniz, işiniz bittiğinde konuşmayı silerek telefonunuzda gereksiz yer kaplamasını önleyebilirsiniz.

Uygulamanın bu özelliği şu anda sadece en güncel WhatsApp sürümünde kullanılabiliyor. Bu nedenle kaydetmediğiniz kişilerle görüşme başlatmaya çalışmadan önce AppStore veya Google Play’e giderek uygulamanın en güncel sürümüne sahip olup olmadığınızı kontrol etmenizde fayda var.WhatsApp’ta Kayıtlı Olmayan Numaraya Mesaj Atma Özelliği Ne İşe Yarar?

Telefonunuzun rehberinde düzenli olarak görüştüğünüz kişiler hali hazırda kayıtlı bulunur. Bunun haricinde yeni tanıştığınız ve ilerleyen süreçte iletişime geçmek isteyebileceğiniz kişileri de kaydederek kendileri ile WhatsApp’tan her zamanki gibi sohbet başlatmanız mümkündür.

Ancak bazı kişilerle sadece bir kereliğine iletişim kurmanız gerekebilir. Böyle zamanlarda kişiyi rehbere eklemekle boşa zaman kaybetmenize gerek kalmadan, bu özellik sayesinde işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Örneğin, ürün ve hizmetleri hakkında bilgi almak istediğiniz bir firmanın iletişim numarasına WhatsApp’tan mesaj göndermek için bu adımları izleyebilir, rehberinizi sadece bir kere görüşeceğiniz kişilerle doldurmadan görüşmenizi sonlandırabilirsiniz.

Benzer şekilde kurye ve kargo çalışanlarına ulaşmak, müşterilerinize sipariş hakkındaki detayları sormak, evinize gelecek olan temizlikçi, tesisatçı gibi kişilere konum atmak için de uygulamanın bu özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Siz bu özelliği nasıl buldunuz? Faydalı bir yenilik olmuş mu? Yorumlarınızı bekliyoruz.