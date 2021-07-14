Android'deki En Tehlikeli Mesajlaşma Uygulamaları Açıklandı

Akıllı telefonlarla birlikte mesajlaşma platformları da hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi fakat bazı mesajlaşma hizmetleri masum olmayabilir. Kaspersky, Android platformunda yer alan en tehlikeli mesajlaşma uygulamalarını açıkladı.

Android Platformundaki En Tehlikeli Mesajlaşma Uygulamaları

WhatsApp Messenger Telegram Viber Google Hangouts

Kaspersky tarafından elde edilen veriler, kötü niyetli kişilerin kimlik avı dolandırıcılığı yöntemi için Android platformunda yer alan mesajlaşma uygulamalarını çok sık bir şekilde kullandığını gözler önüne seriyor.

Rusya merkezli güvenlik şirketi Kaspersky, Aralık 2020 ile Mayıs 2021 tarihleri arasında Android mesajlaşma platformlarında gerçekleştirilen tüm kimlik avı girişimlerini inceledi. Elde edilen sonuçlara göre bu saldırıların yüze 89,6'sı WhatsApp Messenger üzerinden gerçekleştiriliyor. WhatsApp, listedeki diğer uygulamalara büyük bir fark attı.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında Telegram yer aldı. Aktarılan bilgilere göre kimlik avı dolandırıcılığı saldırılarının yüzde 5,6'sı Telegram üzerinden yapılıyor. Bu uygulamanın ikinci sırada yer alması çok sayıda kullanıcının şaşırmasına neden oldu.

Üçüncü sırada Viber isimli mesajlaşma hizmeti bulunuyor. İlk olarak 2010 yılında iOS'e, 2012 yılıdna ise Android'e çıkışını gerçekleştiren Viber, yüzde 4,7'lik bir orana sahip. Anlık mesajlaşma, görüntülü ve sesli arama gibi özelliklere sahip olan uygulama,oldukça popüler durumda.

Güvenlik firması Kaspersky uzmanları tarafından paylaşılan listenin dördüncü sırasında Google Hangouts konumlandı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google'ın mesajlaşma hizmeti Hangouts'un yüzde 1'den daha az orana sahip olduğu belirtildi. Yani Hangouts üzerinden gerçekleşen kimlik avı dolandırıcılığı girişimleri oldukça az sayıda.

Kimlik Avı Dolandırıcılığından Nasıl Korunulur?