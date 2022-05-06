Epic Games 32 TL Değerindeki Strateji Oyununu Ücretsiz Veriyor
Epic Games her hafta olduğu gibi bu haftada yeni ücretsiz oyun dağıtıyor. İşte bu haftanın 32 TL değerindeki ücretsiz strateji oyunu!
Her hafta oyunculara birbirinden farklı ücretsiz oyunlar veren Epic Games, bu haftaki ücretsiz oyununu da duyurdu. Mars'ı kolonileştirip yaşanılabilir bir yer hâline getirdiğimiz 32 TL değerindeki Terraforming Mars'ı bugünden itibaren Epic Games mağazasından ücretsiz olarak edinebilirsiniz.
Strateji severlere yönelik bu yeni ücretsiz oyun Asmodee Digital tarafından geliştirildi. Atmosferiyle, sıcaklığıyla ve su problemleriyle uğraşırken bir yandan da Mars'ta koloni inşa ettiğiniz Terraformers Mars, Jacob Fryxelius’un popüler masa oyununun resmî uyarlaması olarak geliyor.
Terraforming Mars'ı 12 Mayıs saat 18.00'e kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Kütüphanenize eklemenizden itibaren oyun sonsuza dek sizin olacak.
Epic Games her hafta olduğu gibi haftaya da 2 farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtacak. Bunlardan biri korku FPS macera oyunlarının sevilen örneklerinden bii olan Prey ancak belirtmekte fayda var Prey daha önce de Epic Games tarafından ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Eğer daha önce edinemediyseniz haftaya oyunu ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Diğer ücretsiz olarak dağıtılacak oyun ise Jotun Valhalla Edition. Bu oyunları ücretsiz olarak kütüphanenize eklemeniz için 12 Mayıs saat 18.00'e kadar beklemeniz gerekecek.
Terraforming Mars Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Dual Core 3.0 GHz
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: Intel HD 4000
- Depolama: 250 MB kullanılabilir alan
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080
- Depolama: 250 MB kullanılabilir alan
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