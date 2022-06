Epic Games Bu Hafta 66 TL Değerinde 2 Oyunu Ücretsiz Veriyor

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuların yüzlerini güldüren Epic Games bu hafta da yeni ücretsiz oyunlarla karşımızda. 66 TL değerindeki 2 farklı oyunu ücretsiz olarak veren Epic Games'in bu oyunlarından biri A Game of Thrones: The Board Game Digital Edition iken, diğeri ise Car Mechanic Simulator 2018.

Her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam eden Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları da belli oldu. Game of Thrones evrenini konu alan A Game of Thrones: The Board Game Digital Edition ve Car Mechanic Simulator'u 30 Haziran saat 18:00'e kadar kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition Hakkında

Game of Thrones evreninde geçen masa oyununun dijital versiyonu olan bu oyunda oyuncular Lannister, Baratheon, Stark, Greyjoy, Martell ve Tyrell hanelerinden birini seçecek, savaşacak ve nüfuzlarını artırarak şehirlerin ve bölgelerin kontrolünü kendi bünyesine geçirmeye çalışacak.

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition Sistem Gereksinimleri

Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (yalnızca 64bit) Windows 10 (yalnızca 64bit) İşlemci Intel Pentium D veya AMD Athlon 64 X2 Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Athlon 64 X2 5000+ veya daha iyisi RAM 2 GB 4 GB Ekran Kartı DX11 destekleyen ekran kartı veya OpenGL 3.x DX11 destekleyen ekran kartı veya OpenGL 3.x DirectX DirectX 11 DirectX 11 Depolama 1 GB 1 GB

Car Mechanic Simulator 2018 Hakkında

Car Mechanic Simulator 2018, arabaları tamir etmeleri, boyamaları, modifiye etmeleri ve sürmeleri için oyunculara meydan okuyor. Yeni Barn Find modülünde ve Junkyard modülünde klasik ve eşsiz arabaları bul. Hatta Car Editor'da kendi arabanı bile ekleyebilirsin. Arabayı tüm detaylarıyla ele alarak hayrete düşüren son derece ayrıntılı ve gerçekçi simülasyon oyununda tamir servisi imparatorluğunu kur ve büyüt.

Car Mechanic Simulator 2018 Sistem Gereksinimleri