Epic Games Bandcamp'i Satın Aldı

Günümüzün büyük oyun şirketleri düşünüldüğünde birçoğunun Bandcamp ile bir ilgisi olmadığı aşikâr ancak bu durum bağımsız oyun şirketleri için geçerli değil. Sağladığı hizmet sayesinde Bandcamp, Danny Baranowski ve Lena Raine gibi bağımsız oyun bestecilerinin beğenilen müziklerinin bulunduğu popüler bir nokta hâline geldi.

Oyun müziklerinin giderek popülerleştiği bir dönemde böyle bir platformun ön plana çıkması pek şaşırılacak bir durum değil. Öyle ki Bandcamp CEO'su Ethan Diamond, Epic Games'in Bandcamp'i satın aldığını duyurdu.

Bandcamp'in Geleceği Nasıl Olacak?

Diamond'ın belirttiğine göre bu satın alıma rağmen Bandcamp hizmetlerini bağımsız olarak sürdürmeye devam edecek. Diamond ayrıca Bandcamp'in Epic Games ile çalışmasının esas amacının "uluslararası çapta büyümek" olduğunu belirtti.

Şirket, mobil uygulaması, ödeme sistemi ve canlı yayın hizmetleri gibi sunduğu hizmetin çeşitli yönlerini de geliştirmek istiyor.

Görünen o ki Epic Games, Diamond'ın belirttiği gibi Bandcamp'in bağımsız bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine izin verdiği sürece bu satın alım muhtemelen her iki şirkete de pozitif olarak yansıyacak.

Bandcamp Hakkında

Bandcamp, özellikle bağımsız müzisyenlerin, yaptıkları müzikleri satışa çıkarabildikleri veya ücretsiz yayınlayabildikleri müzik akışı ve müzik satın alma servisi. 2008 yılında müzik gruplarının müzikseverlerle kolayca bağlantıya geçerek müziklerini satabilecekleri bir site olması amacıyla kurulmuştur.