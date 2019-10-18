Epic Games Store İki Oyunu Ücretsiz Yaptı! Hemen İndirin

Bu hafta oyuncular için oldukça şanslı bir hafta oluyor. Epic Games Store birbirinden kaliteli iki ücretsiz oyunu daha kullanıcılarının beğenisine sundu. Alan Wake's American Nightmare ve Observer şu andan itibaren mağaza üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilir ve oynanabilir.

Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir sonraki haftanın ücretsiz oyunlarının ise Q.U.B.E.2 ve Layers of Fear olacağını belirtelim.

Alan Wake's American Nightmare

Aynı Alan Wake gibi Alan Wake's American Nightmare da Remedy Entertainment tarafından geliştirilmişti. Aynı evrende geçiyor olmasına rağmen konu olarak Alan Wake için devam oyunu olarak değil, yan senaryolu oyun olarak karşımıza çıkmıştı. Bağımsız bir deneyim sunacak olan Alan Wake's American Nightmare, bizi Arizona eyaletine götürecek. Hayatımızı geri almaya ve gerçekçiliği değiştirmeye çalışacağımız hikayede, sağlam bir mühimmat ile Bay Scratch ve birbirinden zorlu düşman orduları ile savaşacağız.

Oyunda ayrıca şafağa kadar savaşarak hayatta kalmaya çalışacağınız bir de Arcade modu bulunuyor.

Observer

Layers of Fear serisiyle tanıdığımız Bloober Team tarafından geliştirilmiş olan Observer, 2048 yılının Krakow şehrinde geçiyor. Yaşanan dijital salgın hastalık savaş ve ilaç kullanımının hızla artması ile fazlaca insanın yaşamına mal olmuştur. Chiron şirketi ülkedeki kontrolü ele geçirdikten sonra, Observers olarak bilinen polis birimini vatandaşları kontrol altında tutmak için görevlendirir. Buna ek olarak, gerektiğinde akıllarına girme yetkisini de verir. Biz ise bu Observers biriminden gerçek adı Daniel Lazarski olan bir dedektifi yönetiyoruz. Şüphelilerin akıllarına girerek kanıt toplamak ve karanlık korkularını açığa çıkartmak durumunda olacağız. Tabii ki en nihayetinde kendi korkumuzla da yüzleşmemiz gerekecek.