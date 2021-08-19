Epic Games Store’un Ücretsiz Oyunları İndirmeye Açıldı

Epic Games Store’un ücretsiz oyunları programında yeni hafta bugün itibarıyla başladı. Önümüzdeki yedi gün boyunca, seçili iki oyunu ücretsiz olarak indirebileceksiniz. Peki bu oyunlar hangileri? Detaylar haberimizde.

Epic Games Store’un Ücretsiz Oyunlarını Kaçırmayın!

Geçtiğimiz hafta yapılan duyuru ile bu hafta Void Bastards ve Yooka-Layle oyunlarını herhangi bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu oyunlar hakkındaki detaylar ise aşağıda sizi bekliyor.

Void Bastards

BioShock ve System Shock 2'den esinlenilerek geliştirilmiş ve stratejiye dayalı olan bir birinci bakış açısı aksiyon oyunu Void Bastards’ta, Void Ark'ın birbirleriyle son derece uyumsuz mahkumlarını yönetiyorsunuz. Her bir mahkumun kendisine özgü yeteneklerinin olduğu oyunda, galakside kol gezen tehlikelere karşı hayatta kalabilmek için Sargasso galaksisi boyunca gemiden gemiye geçiş yaparken, silah üretimi yaparak ve yiyecek bulmaya çalışmanın yanı sıra, üretilebilir teçhizat toplamak, geliştirmeler ve yağma yapmak durumunda olacaksınız.

Senaryo boyunca beraberinizde bir grup olduğu için, eğer bir şekilde ölürseniz başka bir karakterin kontrolüne geçebileceksiniz. Yapacağınız tercihler ise ekibinizin kaderini belirlemede önemli etken olacak.

Yooka-Laylee

Playtonic tarafından geliştirilmiş olan Yooka-laylee, eğlenceli bir platform oyunu ve adını veren Yooka ve Laylee ikilisinin başından geçenleri anlatıyor. Hikayeye göre Capital B şirketi yeryüzündeki bütün kitapları yok ederek kendisi için kazanca dönüştürmek amacındadır. Size düşen ise buna engel olmak. Macera boyunca eşsiz dünyaları keşfederken birbirinden farklı karakterler ile tanışacaksınız ve girişeceğiniz mücadelelerden galip çıkmanız durumunda pek çok farklı eşya da sizin olacak.

Eğer bu oyunlara ücret ödemeden sahip olmayı isterseniz, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü TSİ 18:00 öncesinde buradan kütüphanenize eklemenizin gerekli olduğunu söyleyelim. Sonrasında ise Automachef oyunu için gün saymaya başlayabilirsiniz.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.