Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunları: Total War Warhammer ve City of Brass

Epic Games her hafta ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Bu haftaki ücretsiz oyunlar olan Total War Warhammer ve City of Brass'i Epic Games üzerinden kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bu iki ücretsiz oyunu kütüphanenize eklemek için 7 Nisan saat 18:00'e kadar vaktiniz var. Her hafta olduğu gibi bu tarihten sonra iki farklı yeni ücretsiz oyun dağıtılmaya başlanacak.

Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunu: Total War Warhammer

Eleştirmenlerin beğenisini toplayan Total War: WARHAMMER, Warhammer Fantezi Muharebeleri dünyasındaki tur bazlı epik imparatorluk seferini devasa ve çarpıcı gerçek zamanlı muharebelerle birleştiriyor.

Yeni çağın şafağında yüzlerce saatlik oynanış sizi bekliyor. Total War: WARHAMMER efsanevi kahramanların, devasa canavarların, uçan yaratıkların, büyü gücü fırtınalarının ve kâbus gibi savaşçıların dünyasına hayat veriyor.

İmparatorluğun yiğit insanları, intikamcı Cüceler, cani Vampir Kontlar ve Yeşilderili Kabilelerinin zalim Orkları ve Goblinleri olarak seferlere çıkın. Her Irk kendine has karakterleri, sefer mekanikleri, savaş meydanı birimleri ve oynanış tarzıyla diğerinden tamamen farklıdır.

Total War Warhammer Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 64Bit

Windows 7 64Bit İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo 3.0Ghz

Intel® Core™ 2 Duo 3.0Ghz RAM: 3 GB

3 GB Ekran Kartı: (DirectX 11) AMD Radeon HD 5770 1024MB | NVIDIA GTS 450 1024MB | Intel HD4000 @720P

(DirectX 11) AMD Radeon HD 5770 1024MB | NVIDIA GTS 450 1024MB | Intel HD4000 @720P DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64Bit

Windows 7/8.1/10 64Bit İşlemci: Intel® Core™ i5-4570 3.20GHz

Intel® Core™ i5-4570 3.20GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: (DirectX 11) AMD Radeon R9 270X 2048MB | NVIDIA GeForce GTX 760 2048MB @1080P

(DirectX 11) AMD Radeon R9 270X 2048MB | NVIDIA GeForce GTX 760 2048MB @1080P DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunu: City of Brass

Deneyimli BioShock geliştiricileri tarafından oluşturulan birinci şahıs aksiyon macera oyunu City of Brass'ta gözü pek bir hırsız olun.

Pala ve çok amaçlı bir kırbaç kuşanarak Binbir Gece Masalları temalı gösterişli metropolün merkezine ulaşmak için herkesi kırbaçtan geçirecek, tuzak kurup oltaya getireceksiniz veya zamanınız tükendikçe ölümle yüzleşeceksiniz.

City of Brass Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 64Bit

Windows 7 64Bit İşlemci: Dual Core 2.4+ GHz

Dual Core 2.4+ GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 550

GeForce GTX 550 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

Windows 10 64bit İşlemci: Intel i7 2.5 GHz

Intel i7 2.5 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 770

GeForce GTX 770 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Epic Games ayrıca gelecek hafta vereceği iki ücretsiz oyunu da açıkladı. Bunlar Rogue Legacy ve The Vanishing of Ethan Carter. 7 Nisan 18:00'e dek bu haftaki iki ücretsiz oyunu kütüphanenize eklemeyi unutmayın!