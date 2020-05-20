Erciyes Üniversitesi Hayvanlar Üzerinde Covid-19 Aşısı Denemelerine Başladı

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ülkemizde de pek çok kurum yeni tip koronavirüs ile mücadele edebilecek bir aşı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Erciyes Üniversitesi tarafından yapılan yazılı resmi açıklamaya göre Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi bünyesinde görev alan araştırmacılar Covid-19 aşısı üzerinde çalışmalara başladı.

Covid-19 Aşısı Hangi Aşamada Bulunuyor?

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi tarafından desteklenen proje kapsamında çalışmalarını sürdüren Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi, hücre kültür temelli inaktif aşı ve rekombinant aşı olmak üzere iki farklı teknoloji üzerinde çalışıyor.

Açıklamaya göre hücre kültür temelli inaktif aşı adayı üzerindeki denemeler 15 Mayıs tarihinden bu yana deney hayvanları üzerinde sürdürülüyor. Devam eden süreçte aşının hayvanlar üzerinde nasıl etkiler geliştirdiği gözlemlenecek ve bu etkiler test edilecek. Öte taraftan rekombinant aşı için de Haziran 2020 dönemi içerisinde deney hayvanları ile testlerin başlaması bekleniyor.

Her iki aşının deney hayvanları üzerindeki testlerinin Ağustos 2020 dönemi içerisinde sonuçlanması planlanıyor. Eğer testler başarılı bir şekilde tamamlanırsa insanlı klinik deneyler için ilk adımlar atılmış olacak. Açıklamada aşının ne zaman hazır olabileceğine yönelik herhangi bir bilgiye ise yer verilmedi.