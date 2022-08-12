Eski Twitter Çalışanı Suudi Arabistan Casusuna Yardım Etmekle Suçlanıyor

Yeni bir rapor, en az bir eski Twitter çalışanının Suudi Arabistan casusuna yardım etmekle suçlandığını ortaya çıkardı. Görünüşe göre bu kişi ABD'de de olası hapis cezasıyla karşı karşıya.

Bir Bloomberg raporuna göre eski bir Twitter çalışanının Suudi Arabistan'ın eleştirmenler hakkında bilgi almasına yardım ettiği iddia ediliyor. Ayrıca San Francisco'daki bir jüri, ABD'de ikamet eden Ahmad Abouammo'yu Suudi Arabistan ajanı olarak hizmet etmekten suçlu buldu. Jüri ayrıca kişiyi kayıtlarda tahrifat yapmak, kara para aklamak ve elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmakla suçladı. Savcılara göre Abouammo, 2015 yılında Bader Al Asaker'in kilit bir yardımcısından rüşvet aldı.

Abouammo'nun 10 ila 20 Yıl Hapis Cezası Alması Bekleniyor

Bu rüşvetler, muhalifleri izlemek ve susturmak için kullanılabilecek hassas hesap bilgileri karşılığında alındı. Başka bir deyişle, protestocuları gömmek için bilgi sızdırdı. Eski medya ortaklığı yöneticisi savunmasında sadece işini yaptığını söyledi ancak savcılık, Abouammo'nun yardımcısından 300.000 ABD Doları ve 20.000 ABD Doları değerinde Hublot saati aldığına dair kanıtları ortaya çıkardı.

Şu an itibariyle Abouammo, yaklaşık 10 ila 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Bu süreçte o ve hukuk ekibi konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Özellikle bu vaka, sosyal medya devi platformlarda çalışan personellerin potansiyeline ilişkin endişeleri vurgulamakta. Twitter gibi şirketlerin çalışanlarının sınırlı veri erişimine sahip olduğunu iddia etmesine rağmen, bu çalışanlar potansiyel olarak hesap bilgilerini kötüye kullanma gücüne oldukça sahip gibi görünüyor.

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