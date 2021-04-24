Evinden Uzak Markete Gitmek Binlerce Liraya Mal Oldu!

Evinden uzak markete gitmek binlerce lira para cezası almanıza neden olabilir. Vakaların hızlı bir şekilde arttığı kentlerden bir tanesi olan Edirne'de güvenlik güçleri, denetimleri daha sıkı hale getirdi. Polis ekipleri, yürüyüş mesafesi dışında alışverişe gidenlere para cezası uyguladı. Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Evinden Uzak Markete Gitmek Binlerce TL Para Cezası ile Sonuçlanıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda 81 il Valiliğine genelge göndermişti. Genelgede, "Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" ifadeleri yer alıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde saat 10.00 ile 17.00 arasında eve en yakın konumdaki markete yürüyerek gitmek serbest fakat bazı vatandaşlar bu durumu fırsata çevirmeye çalışıyor. Bazı kişiler, alışveriş yapmak için çıktığını söyleyerek dışarıda geziyor. Güvenlik güçleri, bunun önüne geçebilmek için denetimleri daha sıkı hale getirdi.

Son paylaşılan koronavirüs risk haritasına göre kırmızı renkli yani çok yüksek riskli kentler arasında yer alan Edirne'de 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kendi mahallesi dışında otomobilleriyle ya da yaya olarak markete gidenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında para cezası uygulandı.

Polis ekipleri, maske takmayan vatandaşlara 900 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ise 3 bin 150 TL para cezası uyguladı. DHA'daki habere göre Ayşekadın semtinde ikamet eden fakat market alışverişi için Kaleiçi'ne giden bir genç, güvenlik güçleri tarafından durduruldu. "Nereye gidiyorsun" sorusunu yanıtlayan genç, "Markete" ifadesini kulandı.

Genç, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu tarihlerde market alışverişi için ikamet ettiği semtten farklı bir semte gittiğinden dolayı 3.150 TL para cezası aldı.

10-16 Nisan illere göre haftalık vaka sayısı haritasına göre Edirne'de vaka oranı 590,05 olarak açıklanmıştı. Vaka sayılarının önemli ölçüde arttığı ve artmaya devam ettiği ilde özellikle marketlerin önünde kuyruklar oluştu. Vakaların hızlı bir şekilde arttığı dönemde bazı kişilerin kısıtlamalara uymaması dikkat çekti.