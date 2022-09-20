Eylül Ayının Son Haftasında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar Açıklandı
Xbox'ın popüler abonelik servisi Game Pass'e Eylül ayının son haftasında eklenecek oyunlar açıklandı. İşte tam liste!
Microsoft'un sevilen hizmeti Xbox Game Pass servisine Eylül ayının son haftasında eklenecek oyunlar açıklandı. Microsoft, yayınladığı yeni blog içeriğinde Eylül ayının son haftasında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.
Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını ve oyun kütüphanesini hızla artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz. Özellikle son dönemde sisteme ekledikleri oyunlarla adından söz ettiren ve Activision Blizzard'ı da satın alan Microsoft, gelecekte ekleyeceği oyunlar konusunda oyuncuları heyecanlandırmış durumda. Peki Eylül ayının son haftasında hangi oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek?
Bazı oyunlar çoktan Game Pass'e eklenmiş ve oynanabilir durumda. Bazıları ise gelecek süreçte eklenecek. Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar aramıza veda edecek.
Bugün Game Pass'e Eklenen Oyunlar
- Deathloop (Cloud, PC ve Xbox Series X|S)
- Hardspace: Shipbreaker (Cloud ve Xbox Series X|S)
- Amazing Cultivation Simulator (PC)
Eylül Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
- SpiderHeck (Konsol ve PC) – 22 Eylül
- Beacon Pines (Cloud, Konsol ve PC) – 22 Eylül
- Slime Rancher 2 (Game Preview) (Cloud, PC ve Xbox Series X|S) – 22 Eylül
- Moonscars (Cloud, Konsol ve PC) – 27 Eylül
- Grounded (Cloud, Konsol ve PC) – 27 Eylül
- Let’s Build A Zoo (Cloud, Konsol ve PC) – 29 Eylül
- Valheim (Game Preview) (PC) – 29 Eylül
- PAW Patrol Grand Prix (Cloud, Konsol ve PC) – 30 Eylül
30 Eylül'de Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar
- AI: The Somnium Files (Cloud, Konsol ve PC)
- Astria Ascending (Cloud, Konsol ve PC)
- Dandy Ace (Cloud, Konsol ve PC)
- Dirt 4 (PC) EA Play
- Dirt Rally (PC) EA Play
- Going Under (Cloud, Konsol ve PC)
- Lemnis Gate (Cloud, Konsol ve PC)
- Slime Rancher (Cloud, Konsol ve PC)
- Subnautica: Below Zero (Cloud, Konsol ve PC)
- The Procession to Calvary (Cloud, Konsol ve PC)
- Unsighted (Cloud, Konsol ve PC)
- Visage (Cloud, Konsol ve PC)
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