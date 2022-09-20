Eylül Ayının Son Haftasında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar Açıklandı

Microsoft'un sevilen hizmeti Xbox Game Pass servisine Eylül ayının son haftasında eklenecek oyunlar açıklandı. Microsoft, yayınladığı yeni blog içeriğinde Eylül ayının son haftasında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.

Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını ve oyun kütüphanesini hızla artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz. Özellikle son dönemde sisteme ekledikleri oyunlarla adından söz ettiren ve Activision Blizzard'ı da satın alan Microsoft, gelecekte ekleyeceği oyunlar konusunda oyuncuları heyecanlandırmış durumda. Peki Eylül ayının son haftasında hangi oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek?

Bazı oyunlar çoktan Game Pass'e eklenmiş ve oynanabilir durumda. Bazıları ise gelecek süreçte eklenecek. Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar aramıza veda edecek.

Bugün Game Pass'e Eklenen Oyunlar

Deathloop (Cloud, PC ve Xbox Series X|S)

Hardspace: Shipbreaker (Cloud ve Xbox Series X|S)

Amazing Cultivation Simulator (PC)

Eylül Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

SpiderHeck (Konsol ve PC) – 22 Eylül

Beacon Pines (Cloud, Konsol ve PC) – 22 Eylül

Slime Rancher 2 (Game Preview) (Cloud, PC ve Xbox Series X|S) – 22 Eylül

Moonscars (Cloud, Konsol ve PC) – 27 Eylül

Grounded (Cloud, Konsol ve PC) – 27 Eylül

Let’s Build A Zoo (Cloud, Konsol ve PC) – 29 Eylül

Valheim (Game Preview) (PC) – 29 Eylül

PAW Patrol Grand Prix (Cloud, Konsol ve PC) – 30 Eylül

30 Eylül'de Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar