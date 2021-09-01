Facebook'un Aria AR Gözlüğünün Kullanım Kılavuzu Ortaya Çıktı

Facebook Aria AR gözlüğü için hazırlanmış bir kullanım kılavuzu sızdırıldı. Facebook'un deneysel akıllı gözlükleri Project Aria artırılmış gerçeklik (AR), Oculus Quest 2 ile aynı kamera sensörünü kullanıyor.

Sızdırılan bir kullanım kılavuzu, Facebook'un Project Aria artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleriyle ilgili yeni ayrıntıları ortaya çıkardı ve bunların tüketiciler için pek uygun olmadığını doğruladı.

Facebook, Eylül 2020'de gözlükleri duyurduğundan beri, insanlar nasıl çalıştıkları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı merak ediyor. Sosyal medya şirketi, AR gözlüklerinin tüketiciler için tasarlanmadığını o zaman açıkça belirtmiş olsa da sızdırılan kılavuz, nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bilgi sağladı. Ancak düzenleyici belgelerde (Protocol aracılığıyla) ortaya çıkan bir kullanım kılavuzu sayesinde birkaç yeni şey öğrendik.

Announcing Project Aria: A Research Project on the Future of Wearable AR https://t.co/KHUD8AGXmu — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) September 16, 2020

Facebook Aria AR gözlüğü özellikleri

İlk olarak kılavuzdaki belirli Aria gözlükleri, "mühendislik değerleme testi"nin kısaltması olan Gemini EVT kod adını kullanıyor. Gemini gözlükleri adı verilmeyen bir Qualcomm yonga seti üzerinde çalışıyor ve yazılım deneyimini güçlendirmek için Android'in değiştirilmiş bir sürümünü kullanıyor. Ayrıca kullanıcılar gözlükleri manyetik şarj kablosu ile şarj edebilir.

İlginç bir şekilde gözlüklerin görsel AR bileşeni bulunmuyor, yani başka bir deyişle, 3D görüntü katmanlarını görüntülemek için yerleşik ekranı yok. Engadget, gözlüklerin küçük bir mühendis ekibinin veri toplaması için var olduğunu ve ekran olmamasının da bununla ilgili olduğunu belirtiyor.

Gözlükler şu aşamada satılık olmasa da eğer birisi onları satın alabilseydi, kılavuza göre reçeteli lensleri destekleyecekti.

Ayrıca kılavuz, gözlüğün iç şakak bölgesinde yakınlık sensörüne ve hem video hem de fotoğraf çekebilen dört kameraya sahip olduğunu belirtiyor. Gözlüklerdeki kamera sensörleri, Facebook'un Oculus Quest 2 sanal gerçeklik (VR) başlığındakilerle aynı, muhtemelen bu donanıma kolay erişim sağlandığı için aynı kameralar kullanıldı.

Son olarak kullanıcı deneyimi nispeten basit görünüyor. Kılavuz; deklanşör ve güç düğmeleri, "gizlilik modunu açıp kapatan" bir anahtarı olduğunu ve gözlüklerin, gözlük takmayan kişilere kaydın ne zaman devam ettiğini gösteren bir dizi LED'e sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Cihaz kurulumunu, Wi-Fi ağlarını taramayı, pil durumunu göstermeyi ve sensörler tarafından toplanan verileri yüklemeyi yöneten Ariane adında bir tamamlayıcı iOS uygulaması da var.