Facebook'un Aria AR Gözlüğünün Kullanım Kılavuzu Ortaya Çıktı

Facebook Aria AR gözlüğü için hazırlanmış bir kullanım kılavuzu sızdırıldı. Facebook'un deneysel akıllı gözlükleri Project Aria artırılmış gerçeklik (AR), Oculus Quest 2 ile aynı kamera sensörünü kullanıyor.

Sızdırılan bir kullanım kılavuzu, Facebook'un Project Aria artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleriyle ilgili yeni ayrıntıları ortaya çıkardı ve bunların tüketiciler için pek uygun olmadığını doğruladı.

Facebook, Eylül 2020'de gözlükleri duyurduğundan beri, insanlar nasıl çalıştıkları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı merak ediyor. Sosyal medya şirketi, AR gözlüklerinin tüketiciler için tasarlanmadığını o zaman açıkça belirtmiş olsa da sızdırılan kılavuz, nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bilgi sağladı. Ancak düzenleyici belgelerde (Protocol aracılığıyla) ortaya çıkan bir kullanım kılavuzu sayesinde birkaç yeni şey öğrendik.

