Facebook Gruplar Yeni Alışveriş Özelliği Kazanıyor

Facebook Gruplar, yeni alışveriş özelliği ile grup yöneticilerine daha çok seçenek sunuyor. Eski popülaritesini yeniden kazanmak için iki özellik üzerinde çalışan sosyal medya devi şu anda gruplara ve alışverişe odaklanmış durumda.

Facebook, satıcıların ilgisini yeniden sosyal medya platformuna çekmek için iki özelliği birleştirmenin yeni yollarını arıyor. Sosyal medya platformunun son yeniliği, grup yöneticilerine sunduğu yeni seçenek oldu.

Sosyal medya analisti Matt Navarra tarafından paylaşılan son tweete göre Facebook grup yöneticilerine yeni bir seçenek sunmaya başladı. Son günlerde azalan popülaritesinin farkında olan, buna yönelik çözümler geliştiren sosyal medya platformuna gelecek özellik, Navarra'nın paylaştığı bilgilere göre yöneticinin izin verip vermediğine bağlı olarak ürünler hakkında paylaşımda bulunmayı sağlıyor.

Bir yönetici, grubundakilerin bir paylaşımda herhangi bir ürüne yer vermesine izin veriyorsa ürünleriniz hakkında paylaşım yapabileceksiniz ve gruptaki diğer insanlar da ürünlerinizi doğrudan satın alabilecek ancak grubun yöneticisi, kendisine sunulan seçeneği aleyhinize kullanmışsa ürününüzle bağlantılı paylaşımda bulunamıyorsunuz.

New! Facebook Groups has added shopping features for Groups 🛍



Group admins can turn on/off the ability for members to tag products in posts pic.twitter.com/K7hEV1HmFI