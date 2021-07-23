Facebook Gruplar Yeni Alışveriş Özelliği Kazanıyor

Facebook Gruplar, yeni alışveriş özelliği ile grup yöneticilerine daha çok seçenek sunuyor. Eski popülaritesini yeniden kazanmak için iki özellik üzerinde çalışan sosyal medya devi şu anda gruplara ve alışverişe odaklanmış durumda.

Facebook, satıcıların ilgisini yeniden sosyal medya platformuna çekmek için iki özelliği birleştirmenin yeni yollarını arıyor. Sosyal medya platformunun son yeniliği, grup yöneticilerine sunduğu yeni seçenek oldu.

Facebook Gruplar Yeni Alışveriş Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Sosyal medya analisti Matt Navarra tarafından paylaşılan son tweete göre Facebook grup yöneticilerine yeni bir seçenek sunmaya başladı. Son günlerde azalan popülaritesinin farkında olan, buna yönelik çözümler geliştiren sosyal medya platformuna gelecek özellik, Navarra'nın paylaştığı bilgilere göre yöneticinin izin verip vermediğine bağlı olarak ürünler hakkında paylaşımda bulunmayı sağlıyor.

Bir yönetici, grubundakilerin bir paylaşımda herhangi bir ürüne yer vermesine izin veriyorsa ürünleriniz hakkında paylaşım yapabileceksiniz ve gruptaki diğer insanlar da ürünlerinizi doğrudan satın alabilecek ancak grubun yöneticisi, kendisine sunulan seçeneği aleyhinize kullanmışsa ürününüzle bağlantılı paylaşımda bulunamıyorsunuz.

New! Facebook Groups has added shopping features for Groups 🛍



Group admins can turn on/off the ability for members to tag products in posts pic.twitter.com/K7hEV1HmFI — Matt Navarra (@MattNavarra) July 19, 2021

Grupta paylaşılan bir gönderide ürüne yer verebilmek, potansiyel müşterilerin ürüne çok daha kolay ulaşmasını ve ürünü daha kısa süre içinde satın almasını sağlayabilir. Ürüne ulaşmadaki kolaylık, müşterilerin ürünü satın alıp almamasına ilişkin düşüncelerini değiştirmede çok etkili olduğu için bu Facebook'un birçok yönden önemli bir yol katetmesine yardımcı olabilir.

Günümüze bakılacak olduğunda çevrim içi alışverişlerin daha çok sosyal medyada denk gelinen ürünler sayesinde yapıldığı görülüyor. Bu, sosyal medyanın artık insanların alışveriş tercihinde önemli bir yer üstlenmeye başladığı anlamına geliyor.

Yeni özelliğin yaygın olarak kullanılması sadece satıcılar için değil, sosyal medya platformu için de son derece büyük bir kazanç sağlayabilir. Facebook, uzun bir zamandır kullanıcı kitlesini büyütmeye çalışıyor ve bunun için uygulamalarını tek bir çatı altında toplamaya dahi çalıştı. Sosyal medya platformu bunda tam olarak başarılı olamasa da platformda ticaretin yaygınlaşması ile birçok kullanıcı için hiç olmadığı kadar önemli hale gelebilir.

Peki, siz sosyal medya platformunun yeni özelliği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.