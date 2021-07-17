Facebook Güvenlik Açığı Bildirimi Daha Büyük Ödüller Kazandıracak

Facebook güvenlik açığı bildirimi, kullanıcıların daha yüksek miktarda para kazanmasına yardımcı oluyor. Sosyal medya platformunun aldığı yeni kararla birlikte siber güvenlik uzmanlarına ya da tesadüfen keşfettiği bir güvenlik açığını bildiren kullanıcılar daha fazla kazanma şansı elde edebilir.

Sosyal medya platformundan ödül almak için düzenli olarak güvenlik açığı taraması gerçekleştiren kişiler artık platformun kontrol sürecinin ne kadar geciktiğine bağlı olarak daha yüksek bir miktarda kazanç sağlayabilir.

Facebook Güvenlik Açığı Bildirimi Ne Kadar Kazandıracak?

Facebook'un en büyük sosyal medya şirketi olmasına rağmen "Facebook Bug Bounty" programı kapsamında hata bildiren kişilere ödeme yapması son zamanlarda oldukça fazla zaman alabiliyor. Şirket, son günlerdeki en önemli sorunu olan ödeme gecikmelerini ele alarak programa daha fazla ilgi göstermeye başladı.

Sosyal medya platformu, gecikme sorununu üç farklı kategoriye bölerek ödüllerin gecikmesine ilişkin şikayetlere son vermeyi amaçlıyor. Birincisi, ödül kontrolünün yaklaşık 30 ila 59 güne ertelenmesini içeriyor. Bunun olması halinde ödülün avcısına %5 bonus veriliyor.

60 ila 89 günü kapsayan ikinci kategori, kullanıcıların %7,5 bonus ödeme almasını sağlıyor. Üçüncüsü ise ödülün 90 günden fazla gecikmesi durumunda ödül avcısına %10 bonus ödeme yapılacağına işaret ediyor.

Şirketin kullanıcılara olası bir gecikme halinde daha fazla ödeme yapması sadece siber güvenlik araştırmacılarının değil normal kullanıcıların da ilgisini çekti. Kullanıcılar artık ödülün ne kadar geciktiğine bağlı olarak daha fazla kazanç elde edebilecek.

Hata Ödüllendirme Programları Nereye Doğru Gidiyor?

Dünyanın dört bir yanındaki siber güvenlik şirketleri, her yıl milyonlarca dolar kazanmak için büyük şirketlerin daha iyi bir güvenliğe sahip olmak için başlattığı hata bildirimlerini ödüllendirme programına başvuruyor. Ödül avcılığı ile ilgilenen güvenlik firmaları bu nedenle genellikle Facebook gibi büyük, sektörünün öncüsü platformlarla birlikte çalışıyor.

Hata ödüllendirme programlarına yönelik her geçen gün ilgi artıyor ve bu da söz konusu programların yalnızca ek gelir elde etmek için başvurulan programlar olmaktan çıkarıyor. Bu tür programların başlangıçta eğlenceli içerikler oluşturulan, maddi kazanç gözetilmeyen YouTube'un kullanıcılara yüksek miktarda para kazandırmaya başlaması ile yeni bir iş alanı olarak benimsenmesine benzer bir sonuca doğru ilerlediği düşünülüyor.

Google ve Microsoft gibi bulunduğu sektörün etkili isimlerinin bildirilen hatalar için bir yılda yaklaşık 20 milyon dolar ödemesi, Facebook'un yılda yaklaşık 2 milyon dolar ödemesi hata ödüllendirme programının gittiği yolun sonunu oldukça net bir şekilde gözler önüne seriyor.