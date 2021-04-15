Instagram Beğeni Gizleme Özelliği Geliyor!

Instagram beğeni gizleme üzerinde çalışıyor. Görüntü tabanlı sosyal medya platformu, beğeni gizleme özelliğini test edecek. "Küçük küresel bir test" olarak nitelendirilen yeni test sürecinde kullanıcılara üç farklı seçenecek sunulacak.

Instagram Beğeni Gizleme Ne Zaman Gelecek?

Instagram 2019 yılında kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak bir hareket sergilemiş ve gönderileri beğenen kişilerin diğer kullanıcılar tarafından görüntülenmesini engellemişti. Uygulama aşamasında kararın zaman zaman geçerliliğini yitirmiş olduğu durumlar ortaya çıkmıştı. Sosyal medya platformu görünüşe göre toplam beğenme sayısını gizleme ve gösterme kararını artık gönderiyi paylaşan kullanıcılara bırakmak istiyor.

Sosyal medya platformunun 2019 yılında aldığı kararla popülerlik karşılaştırmasının insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve sayılarla rekabet etmek gibi bir durumun yaşanmasının önüne geçilmek isteniyordu. Bu özellikle etkilenmeye açık genç kullanıcılar arasında çok popüler olan Instagram gibi görüntü tabanlı bir sosyal medya platformu için çok büyük önem teşkil ediyordu.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya hizmeti, beğeni gizleme özelliği için yeni bir test süreci başlatacağını duyurdu. Platform aslında bir süredir bu özelliği test ediyordu fakat kullanıcılara alternatif seçenekler sunulmuyordu. Şirket, kaç beğeni alınmasına değil, paylaşılan fotoğraflara ve videolara odaklanılmasını istediklerini ifade etmişti.

Firmanın açıklamasına bazı kullanıcılar katılırken bazıları ise katılmamıştı. Kullanıcılara birden fazla seçenek sunulmaması, uygulama deneyimini olumsuz yönde etkiliyordu. Dünyanın en popüler sosyal ağ platformunun yeni test sürecine katılan kullanıcılara üç farklı seçenek sunulacak.

The Verge'deki habere göre kullanıcılar ayarlar sayfası üzerinden diğer kişilerin paylaştıkları gönderilerin beğeni sayılarını gizleyebilecek. İkinci seçenekte kendi beğeni sayılarını kapatmak yer alıyor. Yani istediğiniz takdirde yaptığınız paylaşımların kaç beğeni aldığını gizleyebileceksiniz. Üçüncü seçenekte ise mevcut ayarlar ile devam edebileceksiniz. Yani beğeni gizleme işlemi yapmadan uygulamayı kullanmaya devam edebileceksiniz.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformuna gelecek beğeni gizleme özelliği için yeni test sürecinin ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Söz konusu özelliğin yeni test aşamasının ardından tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Facebook, beğeni gizleme özelliğini ilk olarak 2019 yılında test etmişti. Test kapsamında gönderilen beğeni, tepki ve izlenme sayıları gizlenebiliyordu.