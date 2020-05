Far Cry 5 Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz

Bu hafta sonunda Hope County bölgesine bir yolculuk davetiniz var. Ubisoft, Far Cry 5 oyununun Uplay üzerinden ücretsiz oynanabileceğini duyurdu.

Far Cry serisinin beşinci ana oyunu olan Far Cry 5, 2018 yılının Mart ayında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Ubisoft Toronto tarafından geliştirilmiş olan oyunun hikayesi Montana eyaletinde geçiyordu. İsimsiz bir yardımcı şerif rolüne büründüğünüz Far Cry 5 oyununda bölgeyi elinde bulunduran kıyamet günü tarikatı Project at Eden's Gate ile mücadeleye girişiyordunuz. Hedefiniz ise ailenin dört bireyini de bertaraf ederek yerleşim bölgesini özgürlüğüne kavuşturmaktı. Bu bağlamda, direniş topluluğu ile de yardımlaşmanız gerekiyordu.

Far Cry 5'i Sınırlı Bir Süreliğine Ücretsiz Oynayın

Genel olarak beğeni toplayan bu oyunu isterseniz 29 Mayıs 2020 Cuma günü TSİ 16:00 - 31 Mayıs 2020 Pazar günü TSİ 23:00 arasında ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Bununla birlikte, şu anda da ön-yükleme yapabilirsiniz.

Ücretsiz Hafta Sonu programı kapsamında oyunu herhangi bir kısıtlama olmaksızın dilediğiniz gibi oynayabilecek ve haritanın tamamını gezebileceksiniz. Eğer oyundan memnun kalır ve tam sürüme geçiş yapmayı isterseniz, 2 Haziran 2020 tarihinde sona erecek olan kampanya kapsamında standart sürüme % 75 indirimli olarak 67.25 TL'ye veya Gold sürüme yine % 75 indirimle 101.25 TL'ye sahip olabileceksiniz. Far Cry 5 Gold Edition içeriğinde Büyük Avcı Paketi, Birinci Pilot Paketi, Patlayıcı ve Kaos Paketi ve iki silah görünümü bulunan dijital Deluxe paketi, Far Cry 3 Classic Edition ve Lost on Mars, Hours of Darkness ve Dead Living Zombies mini senaryolar bulunuyor.