Eskiden Yeniye Far Cry Serisi

İlk kez Crytek tarafından geliştirilen daha sonrasında Ubisoft tarafından geliştirilmeye başlanan bir oyun olan Far Cry, hikaye odaklı FPS severlerin muhakkak bileceği bir markadır. İlk kez 2004 yılında hayatımıza giren Far Cry, günümüzde hale popülerliğini koruyan bir seri. Biz de bu yazımızda sizler için Far Cry oyunlarını sıraladık. Far Cry serisine ilgi duyuyorsanız sizi şöyle alalım.

Tüm Far Cry Oyunları

Far Cry (2004)

Far Cry 2 (2008)

Far Cry 3 (2012)

Far Cry 3: Blood Dragon (2013)

Far Cry 4 (2014)

Far Cry Primal (2016)

Far Cry 5 (2018)

Far Cry New Dawn (2019)

Far Cry 6 (2021)

Far Cry

İlk Far Cry oyunu görsel olarak inanılmaz bir seviyedeydi. Far Cry’da kullanılan oyun motoru adeta yeni bir devrin başlangıcı gibiydi. Grafiklerin oldukça iyi gözüktüğü, hatta şov yaptığı bu oyun uzun yıllar boyunca bilgisayarları test etmek için kullanıldı. Tropikal bir bölgede geçen Far Cry’da etrafa bakmak bile o dönem çok iyi hissettiriyordu.

Far Cry 2

Devam oyunu olduğu için beklentilerin bir hayli yüksek olduğu bu oyun ilk oyuna göre oldukça oldukça yavaş ve karanlıktı. İkinci oyundaki en önemli olay, düşman üslerini ele geçirdiğinizde o bölgeyi sizin kontrolünüze vermesiydi. Bu mekanik sonraki tüm Far Cry oyunlarında hatta neredeyse pek çok Ubisoft oyununda kendine yer buldu. Bu açıdan Far Cry 2 oldukça önemli bir oyun.

Far Cry 3

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen en iyi Far Cry oyunlarından biri olarak kabul edilen 3. oyun, kelimenin tam anlamıyla bir başyapıt. Oyunlardaki kötü adam karakterleri düşünüldüğü zaman akıllara gelen ilk isim olan Vaas bu oyunda adayı bize zindan ediyordu. Psikopat bir katil olan Vaas, bu oyunun önemli bir parçasıydı.

Far Cry 3: Blood Dragon

İlk başta Far Cry 3 için geliştirilen bir DLC olan, daha sonrasında standalone DLC diyebileceğimiz bir oyun haline gelen Far Cry 3: Blood Dragon bu seride oynayıp oynayabileceğiniz en ilginç oyun. 80’lerden ilham alan bu oyunda cyborg düşmanlara karşı savaşan bir siber komandoya hayat veriyoruz. Mizahi yönü de bulunan bu oyun, 80’ler klişelerini komedi unsurları ile harmanlayarak bizlere sunuyor. Farklı bir Far Cry tecrübesi arıyorsanız kesinlikle Far Cry 3: Blood Dragon’a bir göz atın.

Far Cry 4

Maalesef Far Cry 4 önceki oyunun gölgesinde kaldı. Sanki ayrı bir oyun değil de Far Cry 3’ün aynısının farklı karakterlerle ve mekanlarla yeniden yaratılmış hali gibiydi. Far Cry markasının da yavaş yavaş düşüşe geçtiği dönemin ilk ürünüdür.

Far Cry Primal

Far Cry’ın yapımcıları bizi ters köşe yaptı ve bizi bu sefer ilk çağlara götürdü. İlk çağlarda geçen bir Far Cry oyunu pek de iyi bir fikir değil gibi. Çıkışında optimizasyon ile alakalı sıkıntılarının olması ve mekaniksel anlamda yepyeni bir şey sunmamasından ötürü sınıfta kalan bir oyun oldu.

Far Cry 5

Oyuncuları ikiye bölen Far Cry 5 seriyi tekrardan toparlamak için iyi bir girişimdi. Far Cry 5’i seven çok sevdi, sevmeyen de yepyeni bir şey bulamadığı için hiç sevmedi. Oyunun baş kötüsü Joseph Seed herkes tarafından benimsenmedi.

Far Cry New Dawn

Listedeki en tat kaçıran oyunlardan birisi Far Cry New Dawn. 5. oyunun devamı niteliğinde olan bu oyun ilginç bir kıyamet sonrası konseptine sahip. Oldukça yenilikçi ve kulağa hoş gelen bu özellik maalesef ki iyi işlenemedi. Tam bir oyundan ziyade bir DLC uzunluğunda olan Far Cry New Dawn, Blood Dragon olmaya çalışan ama olamayan bir yapım oldu. Hem ülkemizde hem de globalde çok pahalıya satılan bu oyun fiyat/performans olarak oldukça kötü bir durumda.

Far Cry 6

Far Cry 5’in başına gelen hemen hemen her şey 6. oyunun da başına geldi diyebiliriz. Seveni severek oynadı, sevmeyeni ise ilgilenmedi bile. Pazarlama çalışması olarak son dönemde en çok ses getiren yapımlardan biri olmayı da başardı. Far Cry 6’nın baş kötüsü, Breaking Bad’de Gus Fring’i canlandıran Giancarlo Esposito oldu. Ünlü oyuncunun işlerini beğeniyorsanız Far Cry 6’dan ekstra keyif almanız mümkün.

Far Cry oyunlarının hepsini sizler için değerlendirdik. Far Cry serisine göz attığımız yazımız bu kadardı. Far Cry’ın bir sonraki oyunu nasıl olmalı? Sizin favori Far Cry oyununuz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.