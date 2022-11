Far Cry 3 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Far Cry 3, 2012 yılında çıkmış olmasına rağmen bugün hala en iyi Far Cry oyunları arasında gösteriliyor. Pek çok kişinin oynamış olduğu bu oyun hem hikayesiyle hem de oynanışıyla oldukça iyi bir oyundur. Vaas isimli kötü karakteri oyun dünyasına tanıtan ve uzun yıllar boyunca konuşulmasını sağlayan oyun Far Cry 3’tür.

Hem yeni oyuncular hem de Far Cry serisine uzak olan kişiler Far Cry 3’ü oynamamış olabilirler. Oyunu daha önce satın aldıysanız ya da ücretsiz Far Cry 3 fırsatını kaçırmayanlardansanız oyunu Türkçe oynayabilirsiniz. Belki de oyunun Türkçe yamasının olduğunu öğrendikten sonra Far Cry 3’ü satın almak isteyebilirsiniz. Her halükarda oyunu Türkçe olarak oynamak istiyorsanız yapmanız gerekenler oldukça basit. Aşağıdaki adımları izleyerek Far Cry 3 Türkçe yamayı hızlı bir şekilde indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

Far Cry 3 Türkçe Yama Nasıl İndirilir?

Turkce-yama.com’u ziyaret edin.

Far Cry 3 Türkçe yama sayfasına gelin.

“İndir” seçeneğine tıklayın.

Açılan yeni ekran otomatik olarak size ilgili dosyayı indirecektir.

Winrar şifresi için ekranda gözüken parolayı kopyalayın.

Far Cry 3 Türkçe yamayı indirdikten sonra dosyanın içindeki her şeyi masaüstüne çıkarın. (Bu işlem sırasında size parolayı soracak. Daha önceden indirme ekranında kopyaladığınız şifreyi şimdi yapıştırın.)

common.dat ve common.fat ismindeki iki belgeyi oyunun kurulu olduğu dizindeki data_win32 klasörüne atın. (Örneğin: C:\Program Files\Ubisoft\FarCry 3\data_win32\)

İşlem tamam. Far Cry 3 Türkçe yama başarıyla yüklendi.

Far Cry 3 Hakkında

Far Cry 3, çıktığı yılı hesaba kattığımızda dönemine göre en iyi FPS oyunlarından bir tanesi. Hikaye odaklı AAA FPS oyunlarının sayısının her yıl azalması üzücü olsa da Far Cry serisi bu çizgide ilerlemeyi sürdürüyor. Serideki en unutulmaz oyun ise hiç şüphesiz 3. oyun olacaktır. Vaas ismindeki efsanevi kötü karakteri, genel hikayesi ve akıcı oynanışı ile gönüllerimizde taht kuran Far Cry 3 bugün bile hala keyifle oynanabilecek bir oyun.

Oyundaki silahların çeşitliliği son derece yeterli ve bir FPS oyunundan bekleyeceğiniz üzere iyi hissettiriyor. Oyundaki gizlilik mekanikleri ise son derece akıcı. Kaos ve patlamalardan hoşlanmayan oyuncular hemen hemen her bir düşmanı sessizce ortadan kaldırabilir. Düşman askerleri tarafından ele geçirilmiş bölgeli ele geçirip özgür bırakma olayı ise oldukça keyifliydi. Keşke yapımcı Ubisoft bu sistemin suyunu çıkarmasaydı.

Far Cry 3 pek çok bakımdan hala iyi ve oynanası bir oyun. Eğer daha önce hiç Far Cry 3 oynamadıysanız oyunu bir an önce oynamalısınız. Eski anılarınızı tazelemek ya da tekrardan iyi bir FPS oyununu yad etmek de isteyebilirsiniz.

Far Cry 3 Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Siz Far Cry 3 Türkçe yamayı beğendiniz mi? Far Cry oyunlarını Türkçe oynamak nasıl bir his? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.