Far Cry 6 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Far Cry serisi oldukça köklü ve geniş kitlelere ulaşmayı başarmış bir oyun. Öyle ki, hikaye odaklı FPS seven pek çok oyuncu her yeni Far Cry oyununu mutlaka deneyimlemek istiyorlar. Far Cry 6 da çıkış yaptıktan kısa bir süre sonra oyuncular Far Cry 6 Türkçe yama aramaya başladılar. Neyse ki çok vakit geçmeden oyuncular Far Cry 6 Türkçe yamaya kavuştular.

Far Cry 6 Türkçe Yama Nasıl İndirilir?

Far Cry 6 Türkçe yama indirmek son derece kolaydır. Anonymous ekibinin çevirdiği yamaya buradan ulaşabilirsiniz. Yönlendirilen sayfanın sağ tarafında “Yamayı indir” yazan yere tıklayın ve indirme alanına geçiş yapın.

Anonymous ekibinin yönlendirmeleri doğrultusunda uygun bir şekilde Far Cry 6 Türkçe yamayı yükleyin ve oyunu keyifle oynamaya başlayın.

Far Cry 6 Hakkında

Far Cry 6, tıpkı önceki oyunları gibi hikaye odaklı bir FPS oyunudur. Her Far Cry oyununda görmeye alışkın olduğumuz bir kötü adam bu oyunda da mevcut. Breaking Bad severlerin çok iyi bileceği, Gus Fring’i canlandıran Giancarlo Esposito bu oyunun kötü adamı.

Ülkenin başındaki acımasız bir diktatöre karşı mücadele ettiğimiz bu oyunda amacımız bu zulümden kurtulmak. Önceki Far Cry oyunlarının aksine bu oyunda kötü adamımızın bir de oğlu var. Kötü adamın oğluyla birlikte oluşu bizlere farklı bir kötü adam portresi sunmayı amaçlıyor.

Far Cry 6, 2021 yılınca çıkan bir oyun ve tahmin edebileceğiniz üzere görsel olarak oldukça iddialı bir yapım. Pek çok farklı silahın bulunduğu bu oyunda pek çok savaş aleti de bulunuyor. Çevreden bulduğunuz pek çok farklı eşyayı birleştirerek ilginç silahlar oluşturabiliyorsunuz. Oynanışı çeşitlendiren ve eğlenceli kılan bu özellikler ile birlikte Far Cry 6 bizlere güzel bir FPS deneyimi sunuyor.

Far Cry 6 Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Far Cry 6’nın Türkçe yaması umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Far Cry 6’nın Türkçe yamasını beğendiniz mi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.