Far Cry 6 Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Far Cry 6 Ubisoft tarafından geliştirildi ve 2021 yılında piyasaya sürüldü. Steam’e de 2023 yılında gelen Far Cry 6 oyuncuları ikiye böldü. Oyunu sevenler olduğu kadar sevmeyenler de mevcut.

Eğer siz de Far Cry 6 oynamak istiyor ancak aklınızda bazı soru işaretleri varsa bu yazımız çok işinize yarayabilir. Far Cry 6 hakkında en çok sorulan soruları sizler için cevapladık.

Far Cry 6 Kaç GB Yer Kaplıyor?

Far Cry 6 sizden 170 GB kullanılabilir alan talep ediyor. Bir FPS oyunu için epey fazla bir alan olsa da maalesef artık modern yapımların pek çoğu 100 GB üzeri alana ihtiyaç duyuyor. Far Cry 6 oynamaya karar verdiyseniz cihazınızda büyük miktarda yer olduğuna emin olun.

Far Cry 6 Ne Zaman Ücretsiz?

16 – 20 Şubat 2023 tarihleri arasında Far Cry 6 ücretsiz olmuştu. Far Cry 6’nın tamamen ücretsiz olması pek mümkün değil. Yapımcı Ubisoft oyununu insanlara denetmek istiyor ve ara ara bazı oyunlarını birkaç günlüğüne ücretsiz olarak sunuyor.

Far Cry 6 Ücretsiz Olacak mı?

Daha öncesinde ücretsiz olmuştu. Bir kez daha ücretsiz olması son derece mümkün. Bu tarz haberleri herkesten önce öğrenmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.

Far Cry 6 Kaç Saat?

Oyunun ana hikayesi yaklaşık 20-25 saatlik bir tecrübe sunuyor. Yan göreviler ile birlikte oynama süreniz 40-50 saate kadar çıkabiliyor. Far Cry 6 bir FPS oyunu için son derece yeterli oynanış süresine sahip.

Far Cry 6 Amaç Ne?

Bu oyundaki temel amacımız, Yara isimli hayali bir bölgedeki diktatörü aşağı indirmek. Anton Castillo adındaki bu diktatör hiçbir zorbalıktan kaçınmıyor ve halkına zulmediyor. Biz de Dani Rojas olarak rejimi devirmek için bir gerilla mücadelesi başlatmaya çalışıyoruz. Oyundaki temel amacımız bu şekilde.

Far Cry 6 Co Op Oynanır Mı?

Evet. Bir arkadaşınızla beraber Far Cry 6’yı oynayabilirsiniz. Açık dünyada beraber gezinmek ve görev yapmak için bir arkadaşınız ile bu oyunu oynayabilirsiniz.

Far Cry 6 Hangi Oyun Motoru?

Far Cry 6 oyun motoru olarak Dunia Engine’i kullanıyor. Far Cry genellikle CryEngine ile özdeşleşmiş bir oyun olsa da 6. oyunda bu durum geçerli değil.

Far Cry 6 Kaç Puan Aldı?

Game Informer - 9/10

IGN - 8/10

VGC - 2/5

PC Gamer - 75/100

GamesRadar - 4/5

GameSpot - 7/10

Destructoid - 7.5/10

VG247 - 4/5

Telegraph - 3/5

ACG - Wait for Sale

EGM - 4/10

GamingBolt - 9/10

TheGamer - 4/5

Metro GameCentral - 8/10

Oyunun Steam versiyonunda ise %67 olumlu yorum bulunmakta.

Far Cry 6 hakkında bilmeniz gerekenler ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Far Cry 6 oynamış mıydınız? Bu yazımızdan sonra Far Cry 6 oynamayı düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.