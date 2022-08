Far Cry 5 sistem gereksinimleri, açık dünya türündeki video oyununu herhangi bir kasma ve donma sorunlarıyla karşılaşmadan oynamak isteyen oyuncular tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda popüler oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini açıkladık.

Far Cry serisinin ilk oyunu ilk olarak 2004 yılında piyasaya sürüldü. Crytek tarafından CryEngine isimli oyun motoru ile geliştirilen video oyunu, dünya genelinde çok büyük bir beğeni toplamıştı. Öyle ki yalnızca dört ay içerisinde 730 bin adet satmıştı.

İlk oyunun büyük beğeni toplamasının ardından 2008 yılında Far Cry 2 satışa sunuldu ancak oyunun geliştirilme aşamasında Crytek yer almadı. Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapım bazı oyuncular tarafından beğenilirken bazıları tarafından çok sevilmişti.

Çoğu oyuncuya göre serinin en iyi oyunu olan Far Cry 3 2012 yılında çıktı. Far Cry 4, serinin önceki oyunlarından farklı olarak iki yıl sonra piyasaya sürüldü. Far Cry 5 ise 2018 yılında satışa sunuldu. Açık dünya türündeki Far Cry 5'i henüz oynamadıysanız oyunun sistem gereksinimlerine göz atmalısınız.

Far Cry 5 Sistem Gereksinimleri Neler?

Dünya genelinde en popüler oyun serilerinden bir tanesi olan Far Cry'ın beşinci ana oyunu olan Far Cry 5 isimli yapımı henüz oynamadıysanız minimum ve önerilen gereksinimlerini merak ediyor olabilirsiniz. Peki, çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen oyun için bilgisayar hangi donanım bileşenlere ihtiyaç duyuyor?

Önerilen sistem gereksinimleri, oyunun yüksek ayarlarda donma ve kasma sorunu yaşanmadan oynanabilmesi için gerekli olan donanım bileşenlerin neler olduğunu gösterir. Minimum sistem gereksinimleri ise oyunun düşük ayarlarda sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi için hangi PC parçalarına ihtiyaç duyulduğunu gözler önüne serer.

Far Cry 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-2400 3.1 GHz veya AMD FX-6300 3.5 GHz

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD R9 270

VRAM: 2 GB

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Oyuncuların eğlenceli vakit geçirmesine imkân tanıyan ve yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran Far Cry 5 adlı video oyununun minimum gereksinimlerinde 64 bit Windows 10, Windows 7 SP1 veya Windows 8.1 işletim sistemi isteniyor.

Dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen video oyununu düşük ayarlarda oynayabilmek için bilgisayarınızda en az NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD R9 270 ekran kartı olması gerekiyor. İşlemci tarafında ise en az Intel Core i5-2400 3.1 GHz veya AMD FX-6300 3.5 GHz işlemciye ihtiyaç duyuluyor.

Yayıncılığını Ubisoft'un üstlendiği Far Cry 5'in minimum gereksinimlerine göre oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az 8 GB RAM ve 2 GB VRAM gerekiyor. DirectX 9 sürümünün istendiği video oyununu bilgisayarınıza yükleyebilmeniz için 40 GB kullanılabilir alana ihtiyacınız var.

Eğer bilgisayarınıza pek çok video oyunu yer alıyorsa depolama tarafında yeterli miktarda kullanılabilir alan olmayabilir. Böyle bir durumda söz konusu oyunu oynayabilmek için depolama tarafında yer açmalısınız. Peki, bunun için ne yapılabilir?

Günümüzde video oyunlarının boyutu önemli ölçüde arttı. Bu nedenden dolayı artık oynamadığınız oyunlar varsa onları silerek depolama tarafında yer açabilirsiniz. Böylece 40 GB ve hatta daha fazla kullanılabilir alan elde edilmeniz mümkün.

Bilgisayarınızda bulunan oyunları ve programları silebilmek için Windows'un aracını tercih edebilirsiniz. Eğer Windows tarafından sunulan araçtan hoşlanmıyorsanız program kaldırma araçları kullanabilirsiniz.

Far Cry 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4 GHz ya da AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD R9 290X

VRAM: 4GB

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 40 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda tıpkı minimum sistem gereksinimlerindeki gibi 64 bit Windwos 10, Windows 8.1 veya Windows 7 SP1 işletim sistemine ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. İşlemci tarafında ise en az Intel Core i7-4770 3.4 GHz ya da AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz isteniyor.

Sahip olduğu kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemiyle dikkatleri üzerinde toplayan oyunun önerilen sistem gereksinimlerine göre en az NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD R9 290X ekran kartı gerekiyor. DirectX 9 isteyen oyun ayrıca 8 GB RAM ve 4 GB VRAM'e ihtiyaç duyuyor.

Depolama alanı tarafında 40 GB kullanılabilir alan isteniyor. PC'nizde yer alan donanım bileşenleri, önerilen sistem gereksinimlerini karşılıyorsa başarılı video oyununu kasma ve donma gibi bir problem yaşamadan oynayabilmeniz mümkün.

Far Cry 5 Fiyatı Ne Kadar?

Far Cry 5 PC (Steam) fiyatı: 269 TL

Far Cry 5 Xbox One fiyatı: 600 TL

Far Cry 5 PS4 fiyatı: 569 TL

PC'nide yer alan donanım, minimum veya önerilen sistem gereksinimlerini karşılıyorsa Far Cry 5 fiyatı ne kadar sorusunun cevabını merak ediyor olabilirsiniz. Başarılı yapım Steam'de 269 TL, Xbox mağazasında 600 TL ve PlayStation mağazasında ise 569 TL fiyata sahip. Bu fiyatlar zaman içerisinde artabilir veya azabilir.

Bu yazıda Ubisoft'un en popüler oyunlarından bir tanesi olan Far Cry 5 hakkında merak edilen bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi ücretsiz FPS oyunları listemize de göz atabilirsiniz.