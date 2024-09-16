FashFed'den Yeni Sezona Özel Reklam Filmi

Yaz mevsiminin sonuna gelindi ve sonbaharla birlikte yeni bir sezon da başladı. Pek çok markanın okula dönüş ve yeni sezon için hazırlık yaptığı bu dönemde Eren Perakende markalarından FashFed de bomba gibi bir başlangıca hazırlanıyor. Bu doğrultuda şirket, yeni reklam filmini dijital platformlarda yayınladı.

FashFed, Yeni Sezona Özel Reklam Filmini Yayınladı

FashFed, yeni sezon için hazırladığı reklam filmini tüm dijital platformlarda ve açık hava mecralarında yayınladı. FashFed’in yeni reklam filminde stil sahiplerinin şehre dönüş hikayesi, şehre dönüşü en iyi simgeleyen ve şehir temposunun en iyi hissedildiği İstanbul Metrosu’nda ele alınıyor.

Metropolde yaşayanların ortak noktası olan metro durağında başlayan reklam filmi, FashFed’in kendini olduğu gibi hissedenlere ayak uyduran dünyası, şehre en havalı dönüşü yapan herkesi ortak bir durakta buluşturuyor.

Dünya markalarının referansıyla hem ikonik hem de trend parçalardan oluşan kombinleri bu reklamda bir araya getiren FashFed, şehir hayatının her katmanına stil rehberliği yapıyor.

Yaklaşık 500 ürüne yer verilen reklam filmi; şehre dönüşte Nike, Mango, adidas, Calvin Klein ve daha pek çok markanın en iyi koleksiyonlarını bulmak için doğru adresin FashFed.com olduğuna atıfta bulunan bir mesajla son buluyor.