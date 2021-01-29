FAST Para Transfer Limiti Artırıldı: Para Transfer Limiti Kaç Oldu?

Bankalar arası 7 / 24 para transfer limiti ne kadar oldu? Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulmuştu. Şimdi ise FAST sisteminde limit artırıldı. Bankalar arası 7 / 24 para transfer limiti yükseltildi.

FAST Para Transfer Limiti Yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nde para transfer limiti yükseldi. TCMB, 7/24 para ve fon transferi yapılabilen FAST sistemindeki üst limiti 1000 TL'ye yükselttiğini açıkladı.

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iç kaynaklarınca geliştirilip işletilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi yoğun bir ilgi ile karşılanmış, bu kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirilmiştir.

Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısı 5,3 milyona ulaşmıştır.

Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1.000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST’ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir.

Ödemeler alanındaki temel alt yapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir.

Yapılan açıklamada da belirtildiği gibi artık FAST sisteminde işlem üst limiti 1.000 TL'ye çıktı. İlerleyen günlerde daha yüksek limtilerin olacağı da aktarılan bilgiler arasında.

FAST hakkında merak edilenleri bir bilgiselde topladık.

Soru 1: FAST Sistemi Nedir? pic.twitter.com/nSPUkHrvVU — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) January 29, 2021

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