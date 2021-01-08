İYS Kullanıma Açıldı: İstenmeyen SMS ve Aramalar Engellenebilecek

Neredeyse herkesin canını sıkan ve istenmeyen SMS'ler artık son buluyor. Reklam, tanıtım içerikli telefon mesajı ve elektronik postaları denetimsiz ve izinsiz olarak kllanıcılara gönderilemeyecek. İleti Yönetim Sistemi açıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama geldi. İstenmeyen SMS'ler nasıl engellenecek?

İYS İstenmeyen SMS Engelleme

Ticaret Bakanlığı, ticari elektronik iletilerin yönetimi ve kontrolünü sağlamak amacıyla İleti Yönetim Sistemi'ni (İYS) kullanıma açtı. İleti Yönetim Sistemi (İYS) sayesinde onay verilmeyen ticari mesajların gönderimi son bulacak ve kullanıcılar rahat bir nefes alacak.

Ticaret Bakanlığı konu ile alakalı şu açıklamayı yaptı:

Bilindiği üzere, tüketicilerimizin istenmeyen SMS, e posta ve sesli aramalar gibi ticari elektronik iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) oluşturulmuştur.

Söz konusu sistem ile onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilerimize gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanmıştır.

İYS ile tüketicilerimiz verdiği tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek, kontrol edebilecek ve reddetme hakkını kullanabilecektir.

150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermiştir.

Vatandaşlarımız ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını bugünden itibaren 16 Şubat 2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecektir.

150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre ise 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Tüketicilerimiz söz konusu onayları 1 Haziran 2021 – 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında kontrol edebilecektir.

Belirlenen süreler içinde vatandaşlarımız tarafından ret hakkının kullanılmaması halinde, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılan veriler onaylı sayılacaktır.

Söz konusu süreler mevcut onayların kontrolüne ilişkin olup, bu tarihlerden sonra da tüketicilerimiz diledikleri tarihte İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecektir.

Yapılan açıklamada da belirtildiği gibi kullanıcılar tek bir noktadan tüm ticari elektronik ileti onaylarının kontrolünü sağlayacak. 16 Şubat 2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden onay tercihlerinde değişiklik yapabilirsiniz.