Faydalı Bağırsak Bakterileri, Kilo Vermeyi Kolaylaştırabilir

Yeni yapılan bir çalışmaya göre faydalı bağırsak bakterileri kilo verme sürecini büyük ölçüde hızlandırabilir. Çalışma, diyeti değiştirmenin söz konusu bakterileri de değiştirebileceği bilgisinin ötesine geçerek bu bakterilerin istenmeyen kiloları vermenin insanlar için ne kadar zor ya da kolay olduğunun belirlenmesinde önemli bir role sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırma, American Society for Microbiology tarafından yayımlandı. Araştırmadan elde edilen bulgular, söz konusu bakterileri değiştirmenin aynı zamanda kişinin daha hızlı bir şekilde kilo vermesini sağlayabileceğini gösterdi.

Bu zamana kadar yapılan çalışmalara göre kişinin bağırsak bakterileri, onu kilo kaybına dirençli hale getirebilir. Bazı durumlarda da tam tersine kilo vermeye yardımcı olabilir.

Faydalı Bağırsak Bakterileri Sayesinde Hızlıca Kilo Verilebilir

Çalışmada iki grup yer aldı. Bir grup kilo verme sırasında 6 ila 12 ay boyunca vücut ağırlığının yüzde 1'ini ya da daha da fazlasını kaybederken diğer grup ise aynı süre içerisinde vücut kitle indeksini korudu.

Yaş ve cinsiyet gibi unsurlar da hesaba katıldıktan sonra araştırmacılar kilo kaybı ile bağlantılı 31 temel metagenomik fonksiyonel özellik tespit etti. Kilo veremeyen insanların bağırsak mikrobiyomlarının nişastaları parçalama becerisinin kilo verenlere kıyasla çok daha gelişmiş olduğu keşfedildi.

Bunlara ek olarak daha fazla kilo veren kişilerin herhangi bir şekilde kilo kaybı yaşamayan gruptan daha hızlı büyüme, çoğalma ve hücre duvarlarını birleştirmede bağırsak bakterilerine yardımcı olan genlere sahip olduğu belirtildi.

Araştırmanın baş yazarı Ph.D. Christian Diener, araştırma ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalışmadan önce obez insanlardaki bağırsak bakterilerinin obez olmayan insanlardaki bakterilerden farklı olduğunu biliyorduk ama şu an bağırsaklarımızdaki bakterilerde kodlanmış kilo vermeye yardımcı olan benzersiz bir dizi gen olduğunu biliyoruz."

Diener ayrıca faydalı bağırsak bakterilerinin kilo verme çabalarının başarılı olup olmayacağının belirlenmesinde önemli bir etken olduğunu belirtti.

Obezitenin Sebebi Sadece Aşırı Yemek Değil

Birkaç gün önce yayımlanan başka bir araştırmaysa obezitenin ana nedenlerinden birinin de tüketilen yiyecekler olduğunu ortaya çıkardı. Araştırma aynı zamanda obezitenin tek nedeninin haddinden fazla gıda tüketmek olmadığını da gözler önüne serdi.