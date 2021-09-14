Obezite Nedenleri Sadece Aşırı Yemekle Sınırlı Değil!

Yeni yapılan bir araştırma, obezite nedenleri arasında en önde gelen aşırı gıda tüketiminin söz konusu hastalığın tek başına bir nedeni olmadığını gösteriyor. Senelerden beri kalori üzerinde beslenme programı öneriliyor fakat buna rağmen obezite seviyesi birçok ülkede artmaya devam ediyor. Bu da insanların sağlığını olumsuz etkiliyor.

Yeni yayımlanan bir çalışmada obezitenin temel nedeninin (ve belki de bu sorunu çözüme kavuşturmak için gerekli olan anahtarın) aşırı yemek kadar basit olmayabileceğine, insanların sıklıkla tükettiği yiyeceklerin de sağlık açısından riskli olabileceğine değinildi.

Yeni Araştırmaya Göre Obezite Nedenleri Neler?

Araştırmacılara göre obezite ile mücadele etmek ve uzun vadede kilo vermeyi başarmak için modern beslenme programlarında yaygın olarak görülen yüksek glisemik indeksli, işlenmiş ve hızlı sindirilen karbonhidratların tüketimini ele almak gerekebilir.

Unutulmamalı ki yüksek oranda işlenmiş karbonhidrat tüketimi, vücudun insülin hormonu üretmesini tetikler ve bu da glukagon salgılanmasına yol açar. Bu değişim, vücuda daha fazla yağ depolamasını söyler ve vücudun başka yerlerinde kullanım amaçlı daha az kalori bırakır. Beyin daha sonra enerji eksikliği olduğunu algılar ve açlık duygusunun ortaya çıkmasını sağlar.

American Society for Nutrition'a (Amerikan Beslenme Derneği) göre bu son çalışma, karbonhidrat-insülin ilişkisinin şimdiye kadar en kapsamlı şekilde ele alındığı bir çalışma oldu. İnsanlar, çalışmada enerji dengesini sağlamak yerine karbonhidrat ve insülin ilişkisine odaklanmaya teşvik ediliyor. Araştırmacılara göre bu yol takip edildiğinde toplumun obezite ile daha iyi başa çıkabilmesi mümkün hale gelebilir.

Aşırı Antibiyotik Kullananlar Dikkat!

Uzmandan öneri almadan bilinçsiz bir şekilde antibiyotik kullanmak, Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar tarafından paylaşılan bilgilere göre kansere yakalanma riskini arttırabilir.

Dr. Öğr. Üyesi Hancılar, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı: