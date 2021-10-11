Fedai Mühimmat Sistemi İlk Uçuşa Hazır

Günümüzün en popüler saldırı araçları arasında yer alan drone ve insansız hava araçları, esnek yapıları nedeni ile savunmayı oldukça zor hale getirebiliyor. Türk savunma sanayi firmalarınca geliştirilen Fedai Mühimmat Sistemi, saldırı amaçlı drone ve insansız hava araçlarını etkisiz hale getirme misyonu ile ilk uçuşa hazırlanıyor.

Fedai Mühimmat Sistemi Nedir?

Fedai, temel olarak baktığımızda saldırı amaçlı kullanılan drone ve insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek için geliştirilen bir mühimmat sistemidir ancak onu öne çıkaran asıl detay, bunu birden fazla aracın yer aldığı kamikaze saldırılarında da yapabiliyor olması.

Transvaro İcra Kurulu Üyesi Güray Ali Canlı, konu hakkında yaptığı açıklamalarda "Küçücük İHA'ların günümüzde dev etkileri olabiliyor. Bunları düşürmek için birçok yöntem geliştirildi ama en etkilisi bunları havada vuran İHA atmak. Bu konuda dünyada birçok çalışma başladı Uzakdoğu'dan ABD ve Avrupa'ya kadar.

Bu çalışmaları inceledik. Bu çalışmaların en önemli tarafı bu ürünleri satın alamıyorsunuz, kullanamıyorsunuz, ihracat iznine bağlı, tasarımda alınan patentler nedeniyle çok büyük teknoloji transfer bedelleri gündeme geliyor. Daha da ötesi bu bedelleri ödeseniz bile kısıtlamalar, ambargolar söz konusu oluyor.

Bunun üzerine biz de kendi çözümümüzü, Türk tipi milli çözümümüzü ürettik. Bunu dünyada var olan 5 ya da 6 çözüm arasında en iyi çözüm olarak görüyoruz. Fedai'nin kanat ve izleyici takip mekanizması yapısı diğer tüm ürünlerden farklı ve bizde bunları patente döküp 2 patent başvurusu yaptık, o şekilde yola çıktık." ifadelerini kullandı.

İHA'lar aracılığı ile kritik noktalara saldırılar düzenlendiğini vurgulayan Canlı, bunu önlemek amacıyla geliştirilen; Fedai, radar, termal kamera ve kontrol biriminden oluşan sistemi 'drone killer' isminden yola çıkarak DROKA olarak isimlendirdiklerini söyledi.

Radar 10 ila 12 kilometre menzildeki herhangi bir uçan cismi tespit ettiğinde elektro optik süit; gündüz, gece ya da sis fark etmeksizin oraya dönüyor ve cismi analiz ederek tehdit olup olmadığını kararlaştırıyor. Ardından gelen cismin koordinat, yön ve hız gibi bilgileri oto piloto yükleniyor ve Fedai tüpten otomatik olarak ayrılarak hedefe doğru yöneliyor.

Fedai hedefe yaklaştığında kendi optik arama sistemi ile hedefin üzerinde, ya da sürü halinde ise sürünün içinde, patlıyor: "Oldukça geniş bir yarıçap içerisinde etkili, yani vurmasına gerek yok. Çok etkili harp başlığı var, tehditlerin hepsini düşürüyor. Görev iptal edilirse meskun mahal üzerindeyse havada patlatılıyor, değilse paraşüt açarak aşağı indiriliyor ve tekrar kullanıma hazırlanıyor."

Vidasına Kadar Yerli