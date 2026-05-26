Tamamen elektrikli Ferrari Luce sonunda tanıtıldı! Tasarımda iPhone detayı

Ferrari uzun zamandır merakla beklenen ilk elektrikli modeli Luce'yi sonunda gün yüzüne çıkardı. Geçtiğimiz aylarda ortaya konan iç mekanı ile tartışmaları da beraberinde getiren yeni elektrikli otomobil, dış tasarımıyla da yeni bir tartışmayı başlatacak gibi görünüyor. Yeni modelin teknik özellikleri ise kağıt üzerinde oldukça yeterli görünüyor.

Ferrari Luce'nin Performansı Nasıl?

Ferrari Luce, dört adet elektrik motoruna ev sahipliği yapıyor. Her biri 422 beygir güç ve 355 Nm tork üretebilen arka aks üzerindeki iki elektrik motoruna ek olarak ön aksta ise 143 beygir güç ve 103 Nm tork sunabilen iki elektrik motoru daha bulunuyor. Bu dört motor kombine olarak 1.050 beygir güç ve 990 Nm tork değerlerine sahip.

Gücün büyük bir bölümünü arka tarafta toplayan Ferrari Luce arkadan çekişli bir otomobile yakın sürüş hissi sunacaktır. Yeni model ayrıca her bir tekerleği için sunduğu elektrik motorlarında tork vektörleme yapabiliyor. Direksiyon arkasındaki kulakçıklardan kontrol edilebilen bu sistem sayesinde aracın tekerleklerine giden motor gücü bağımsız olarak ayarlanabilecek. Böylece araç, yüksek ağırlığa rağmen daha dengeli ve çevik bir sürüş sunabilecek.

Ferrari Luce Teknik Özellikleri

Güç: 1.050 beygir

1.050 beygir Tork: 990 Nm tork

990 Nm tork 0-100 km/s hızlanma: 2.5 saniye

2.5 saniye 0-200 km/ hızlanma: 6.8 saniye

6.8 saniye Maksimum hız: 309 km/s

309 km/s Menzil: 842 kilometre

842 kilometre Boyutlar: 5.026 mm uzunluk, 1.999 mm genişlik, 1.544 mm yükseklik

5.026 mm uzunluk, 1.999 mm genişlik, 1.544 mm yükseklik Ağırlık: 2.260 kilogram

Ferrari'nin Elektrikli Motorları ve Batarya Özellikleri

Yeni modelde Ferrari'nin GT yarış otomobillerinin ve F80 hiper otomobilinin hibrit güç aktarma sistemlerinde kullanılan radyal akılı elektrik motorları yer alıyor. Ön motorlar dakikada 30.000 devir çevirebilirken, daha büyük arka motorlar, daha büyük dış çapları, farklı dişli oranları ve arka tekerlekteki daha büyük tekerlek çapı nedeniyle 25.000 devire çıkabiliyor. Ön taraftaki motor ve şanzıman modülünün sadece 65 kg ağırlığında olduğunu söyleyen Ferrari, arka taraftaki sistemin ise yaklaşık 130 kg ağırlığında olduğunu ifade etti.

Ferrari'nin Maranello fabrikasında tasarlanıp üretilen 122 kWh'lik batarya paketi ise 630 kilogram ağırlığında. Aracın tabanına yerleştirilen bu bataryaların şarj hızının 350 kW'a kadar çıkabildiği belirtiliyor. İtalyan üretici, bataryaların yüzde 20'den yüzde 80 oranına şarj etmek için ise 20 dakikanın yeterli olduğu iddiasında.

Ferrari Luce'yi Kim Tasarladı?

Ferrari'nin ilk elektrikli otomobilinin en çok tartışma yaratacağı konu güç ünitesinden çok tasarımı olacak. Daha önce Pininfarina, Bertone ve Zagato gibi tasarım devleriyle çalışan ikonik üretici elektrikli modelinde ise daha önce Apple'da iMac, iPhone ve iPad tasarımları ile tanınan Jony Ive ve LoveFrom tasarım stüdyosunun kurucusu Mark Newson'ı tercih etti.

Ferrari Luce Nasıl Bir Tasarıma Sahip?

5 kapılı bir fastback olarak nitelendirebileceğimiz Ferrari Luce tasarımı ile İtalyan üreticinin genlerinden oldukça uzak bir duruş sergiliyor. Daha önce daha keskin hatları ve agresif tasarımlar ile karşımıza çıkan Ferrari bu sefer ise daha temiz çizgilere ev sahipliği yapıyor. Yeni tasarımda yere basma kuvvetinden çok aerodinamik verimliliğe önem verilmesinin böyle bir sonuç çıkardığını söyleyebiliriz.

Yeni modelin arka bölümdeki ikili yuvarlak stop lambası ve logolar dışında Ferrari'den hiçbir iz taşımadığını söyleyebiliriz. Önden arkaya doğru uzanan kesintisiz ve pürüzsüz çizgilere sahip olan Luce, ön bölümde ince aydınlatma grubuna ev sahipliği yapıyor. Ön bölümdeki 'S Duct' benzeri bir hava kanalı ve arka bölümdeki bagaja entegre spoyler ise araca ihtiyacı olan yere basma kuvvetini veriyor.

Şimdiye kadar üretilen en aerodinamik Ferrari olarak karşımıza çıkan Luce, 0.254'lük hava sürtünme katsayısı ile oldukça iddialı. Ön kapıda yer alan hava kanalının yanı sıra aracın boydan boya uzanan omuz çizgisi de aerodinamik verimliliğe katkıda bulunuyor. Ön cam silecekleri de yine aerodinamik verimlilik göz önünde bulundurularak dikey olarak aracın A sütunlarına taşınmış.

Ferrari Luce İç Mekanda Neler Sunuyor?

Ferrari Luce'nin iç tasarımına daha önce paylaşılan görseller sayesinde kısmen de olsa tanık olmuştuk. Ancak aracın tamamen tanıtılması ile iç mekan da gözler önüne serilmiş oldu. İç mekanda hiç kuşkusuz ilk dikkat çeken detay oldukça minimalist tasarlanan ön konsol oluyor. Geniş ekranın alt bölümde ise şalter benzeri tuşlar ile Ferrari ruhu yaşatılmaya çalışılıyor.

Klasik Ferrari'leri anımsatan küçük, ince kenarlı direksiyon simidi ise iç mekanda en çok sevilen bölüm olabilir. Sürüş modları ve aydınlatma kontrollerine yer verilen direksiyon simidinin arkasında ise yine geniş bir dijital gösterge ekranı bizleri karşılıyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği de sunan araçta ADAS sistemleri de direksiyon üzerinden etkinleştirilebiliyor.

Kısa kaput tasarımı ve şanzıman tünelinin olmaması sayesinde belki de ilk defa bu kadar geniş bir Ferrari ile karşı karşıyayız. Geniş hacimli bir Ferrari kulağa her ne kadar garip gelse de Ferrari Luce; 597 litrelik bagaj hacmi, 40-20-40 oranında yatan arka koltukları ile oldukça kullanışlı bir otomobil olabilir. Oldukça geniş bir diz mesafesi sunan araç, ayrıca sunulan havalandırma menfezi ve kontrol ünitesi ile arka bölümde konforlu bir yolculuk vadediyor.

Ferrari Luce'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ferrari henüz Luce için 550 bin Euro'luk bir fiyat etiketi belirledi. Ancak İtalyan üreticinin ilk elektrikli modelinin sahip olduğu uzun opsiyon listesi ile bu fiyat çok daha yukarılara çıkacaktır. Yeni modelin ilk teslimatlarının 2027 yılının bahar aylarında yapılması bekleniyor. Yeni model ülkemizde sunulması hâlinde ise 60 milyon TL'yi aşan bir fiyat etiketine sahip olacak.

Editörün Yorumu

Süper otomobillerde elektrik motorlarının normalleştiği bu dönemde Ferrari Luce tasarımıyla maalesef beni hayal kırıklığına uğrattı. Tasarımlarıyla her zaman otomobilseverleri büyülemeyi başaran İtalyan üretici, elektrikli modelinde ise oldukça standart bir tasarımı benimsemiş durumda. Diğer elektrikli modellerden farklı görünmeyen çizgileri ile Luce maalesef etkileyicilikten çok uzak.

Elektrikli modelin sunduğu güç ve performans değerleri ise kağıt üzerinde oldukça etkileyici görünüyor. Bu verilerin yanında direksiyondan kontrol edilebilen tork vektörleme ve güç yönetim sistemi ile Ferrari Luce göründüğünden çok daha iyi bir sürüşe sahip olabilir. Bakalım tasarımı ile üzen elektrikli model performansı ile yüzleri güldürebilecek mi?