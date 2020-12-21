FIFA 16 Sistem Gereksinimleri Resmi Olarak Açıklandı

Geçtiğimiz yıllarda PES serisinden futbol oyunlarının krallık tacını alan ve dünya çapında milyonlarca oyuncunun beğenisini kazanan FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 16 kısa bir süre önce duyurulmuştu. EA Sports, FIFA 16'yı duyurduktan sonra oyunu ön siparişe de açtı.

FIFA 16 çıkış tarihi de, 24- 25 Eylül olarak listeleniyor. Oyun hakkında birçok yeni bilgi paylaşılırken yayınlanan oynanış videolarında geliştirilmiş olan grafikler ve oynanış sistemi göze çarpıyor. Peki bilgisayarınız bu gelşmiş grafikleri çalıştırmaya hazır mı?

Bu sorunun cevabı da yine ES Sports tarafından FIFA 16 ön sipariş sayfasında yayınlanan FIFA 16 sistem gereksinimleri bilgilerinde yer alıyor. Firma yeni futbol oyununun hem minimum sistem gereksinimlerini hem de önerilen sistem gereksinimlerini oyun severlerin bilgisine sunuyor.

FIFA 16 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Q6600 2.4 GHz / AMD Phenom 7950

Intel Q6600 2.4 GHz / AMD Phenom 7950 Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTX 650 / ATI Radeon HD 5770

Nvidia GeForce GTX 650 / ATI Radeon HD 5770 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 15 GB

15 GB İşletim Sistemi: Windows 7

FIFA 16'nın minimum sistem gereksinimlerinin bir hayli yüksek olduğu söylenebilir. Oyunu çalıştırmak için 64 Bit işletim sistemine ve 4 çekirdekli bir işlemciye ihtiyaç duyacağız. Eğer oyunu yüksek detaylı grafiklerle ve akıcı bir şekilde oynamak isterseniz de FIFA 16 şu tavsiye edilen sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyacak:

FIFA 16 Önerilen Sistem Gereksinimleri