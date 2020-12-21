FIFA 18 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Electronic Arts, FIFA 18'i 29 Eylül tarihinde resmi olarak yayınlayacak, FIFA 18 demo sürümü de bugün oyuncuların beğenisine sunuluyor. Peki bilgisayarlarımız FIFA 18'i ve demosunu oynamaya yetecek mi? İşte FIFA 18 sistem gereksinimleri bu sorunun cevabını veriyor.

Electronic Arts, FIFA 18 sistem gereksimlerini yayınlarken oyunun hem DirectX 12 gereksinimlerini, hem de DirectX 11 sistem gereksinimlerini ayrı ayrı listeliyor. Yani oyunu Windows 10 işletim sisteminde DirectX 12 ile oynamak isterseniz karşımıza farklı gereksinimler çıkıyor. Lafı uzatmadan FIFA 18 minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerine göz atalım:

FIFA 18 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel i3 6300T / i3 4340 / i3 4350 veya AMD Athlon X4 870K / FX 4350 / FX 4330

Intel i3 6300T / i3 4340 / i3 4350 veya AMD Athlon X4 870K / FX 4350 / FX 4330 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 50 GB

50 GB Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon RX 460 / R9 270 / R7 370

FIFA 18 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri