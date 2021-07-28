FIFA Online 4 Erken Erişim Tarihi Açıklandı

FIFA Online 4 erken erişim tarihi belli oldu. Resmi site üzerinden kayıt yaptırmanız durumunda, önümüzdeki ayın sonlarına doğru oynamaya başlayabileceksiniz. Detayla haberimizde.

Electronic Arts tarafından bu ayın başında yapılan duyuruyla, FIFA Online 4 oyununun sonbahar mevsiminde ülkemiz dahil on beş ülkede daha faaliyete geçeceği müjdelenmişti. Şimdilik net bir tarih verilmiyor olsa da, Türkiye Süper Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi dahil otuzdan fazla ligdeki altı yüzden fazla takım ve on yedi binden fazla oyuncu arasından kendi tercihlerinizi yaparak kadronuzu oluşturabileceksiniz. Oluşturduğunuz kadronuzla ile teke tek maçlara, lig maçlarına ve arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz özel maçlara katılımda bulunabilecek ve Antrenör Modu’na erişebileceksiniz. Bu modda değişik stratejiler kurabilmeniz ve takım özelleştirmeleri yapabilmeniz mümkün olacak.

Türk oyuncular için yerelleştirilen ve tamamıyla Türkçe olarak karşımıza çıkacak olan FIFA Online 4 oyununda, oyuncu topluluğunun da bir parçası olabilmeniz mümkün olacak.

Ülkemizdeki özel sunucular, tam bir optimizasyon ve yeniden programlanabilir kontroller sayesinde sorunsuz bir oyun deneyimi sunulacak. Söylenene göre şimdiye kadar üç yüz saati bulan bir seslendirme yapılmış. Ne var ki katkıda bulunan spikerin ve yorumcunun kimler olduğu öğrenebilmek için bir süre beklememiz gerekecek. Ancak televizyonda izlediğimiz maçlardan alışık olduğumuz spikerlik ve yorumculuğun sunulacağı söyleniyor.

FIFA Online 4 Erken Erişim tarihi Ne Zaman?

Bugün yapılan yeni açıklamaya göre oyuncular, resmi sayfa üzerinden 27 Ağustos 2021 tarihine kadar kayıt yaptırmış olmaları durumunda, 28 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla tüm modlar ve sınıflar dahil olmak üzere FIFA Online 4 oyununun Erken Erişim versiyonunu oynama fırsatı bulacaklar. Bunun yanı sıra, Erken Erişim sürümüne özel ödüller de kazanabileceksiniz.

Her ne kadar oyunu ücretsiz olarak indirip oynayabilecek olsanız da, para ile satın alabileceğiniz takım geliştirme ögeleri bulunuyor. Ayrıca Erken Erişim günlerine kadar indirimli olarak satın alabileceğiniz üst düzey futbolcular, haftalık VIP ve oyun içinde kullanabileceğiniz BP sunan Özel Kulüp Paketleri’nin bulunduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Sayfada belirtilene göre, kayıt olan her kullanıcının kayıtlı kullanıcı sayısını arttırdığı ve bu bağlamda da ödül havuzuna katkıda bulunduğu bir “Daha Fazla Kayıt, Açılışta Daha Fazla Ödül” etkinliği de gerçekleştirilecek. Bu sayede, tamamlanacak olan görevlerde kayıtlı kullanıcı sayısına göre ödül miktarı da artacak. “Arkadaşını Davet Et” sistemi ise oyuncuların FIFA Online 4 oyununun resmi çıkışı öncesinde iletişim kurmalarına, davet ettikleri beş oyuncu için birbirlerine ödül kazandırabilmelerine olanak tanınacak.