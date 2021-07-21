FIFA 22 Oynanış Videosu Yayımlandı

Electronic Arts, YouTube üzerinden FIFA 22 oynanış videosu paylaştı. Yayımlanan video, milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen futbol oyununa ilişkin görüntüleri içeriyor. Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

FIFA 22 Oynanış Videosu Neler İçeriyor?

Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak duyurusu yapılan FIFA 22 isimli video oyununa ilişkin yeni bir video yaıymlandı. Yayımlanan 30 dakika 48 saniye uzunluğundaki videoda, sabırsızlıkla beklenen futbol oyununa dair görüntüler yer alıyor.

Videoda HyperMotion teknolojisi, yapay zeka, hava topları mücadelesi, top kontrolü, kaleciler, gerçekçi top fizikleri ve daha birçok öge yer alıyor. 30 dakikalık videoda oyun içerisinden kısa görüntüler bulunuyor. Dolayısıyla oyuncuların uzun oynanış videosu için bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Electronic Arts'ın (EA) popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımladığı videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

FIFA 22 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

EA Vancouver ve EA Romania stüdyoları tarafından geliştirilmekte olan futbol oyunu, 1 Ekim 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

FIFA 22'nin PC sürümü Origin ve Steam üzerinden satışa sunulacak. Dolayısıyla futbol oyununu PC platformunda oynamak isteyen oyunculara iki farklı seçenek sunulacak. Standart sürüm Steam ve Origin'de 419,99 TL fiyat etiketine sahip.

Oyunun standart sürümünü PlayStation 5 isimli yeni nesil oyun konsolunda oynamak isteyen oyuncuların 560 TL tutarında bir ücret ödemesi gerekecek. Standart sürüm, Xbox Series konsolunda 559,9 TL, Xbox One'da ise 499,99 TL fiyat etiketine sahip.

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen futbol oyunu, standart ve ultimate olmak üzere iki farklı sürüm ile piyasaya sürülecek. FIFA 22'nin standart sürümünde yer alacak içerikler şu şekilde:

Haftanın Takımı 1 Oyuncu ögesi

Kiralık Kylian Mbappe ögesi

FUT Elçisi Kiralık Oyuncu Seçimi

Kariyer Modu Altyapısı Oyuncusu

FIFA 22'nin ultimate sürümünde standart sürüm içeriklerine ek olarak şunlar içerecek: