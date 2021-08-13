FIFA Online 4 Türkçe Spiker Seçeneğiyle Geliyor

FIFA Online 4 Türkçe spiker desteği ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklama ile yakın zaman sonra oynamaya açılacak oyunun Murat Kosova ve Nebil Evren'in yorumları ile oynanabileceği açıklandı.

Milyonlarca kişinin oynamaya devam ettiği FIFA serisi, ücretli olarak satılıyor. Bunun yanında ise serinin geliştiricisi EA Sports, ücretsiz oynanabilen FIFA Online serisini de piyasaya sürmeye devam ediyor. Bir süredir çıkmayan FIFA Online serisini FIFA Online 4 ile tekrar oyuncuların karşısına çıkaracak olan şirket, Türkiye'ye özel olarak odaklanacak.

Oynaması ücretsiz şekilde 28 Ağustos itibarıyla erken erişime açılacak olan FIFA Online 4, asıl oyunların birçok özelliğini içerisinde barındırıyor. Fakat yeni ücretsiz oyun, serinin son oyununa pek benzemiyor. Daha önce yapılan açıklamalar ile ücretsiz oyunun FIFA 18 üzerine geliştirildiği belirtilmişti.

FIFA 18'in Ultimate Team versiyonunu kopyalarak geliştiren FIFA Online 4, oyunculara kendi takımlarını oluşturma şansı tanıyordu. Ücretsiz olarak giriş yapan oyuncular, bir takımı seçmek yerine çeşitli kartlar kullanarak kendi takımlarını ortaya çıkaracaklar. Ardından kazandıkları EP puanları ile birlikte yeni oyuncular alabilecekler. Böylece hem sıramalarını yükseltmeye çalışacaklar hem de takımlarını güçlendirecekler.

FIFA Online 4 Türkçe Spiker Desteği Sunacak

Bugün yapılan açıklama ile 28 Ağustos'ta oynanmaya açılacak yapım hakkında güzel haber geldi. Oyunun Türkiye yayıncısı, Online 4'te Murat Kosova ve Nebil Evren'in seslendirme yaptığını söyledi. Yaklaşık 300 saatlik kayıt alan yayıncılar, bunu direkt olarak oyuna aktardılar.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları anlatımlarıyla tanıdığımız iki isim, kayıt süreci hakkında da konuştular. Hemen yukarıda izleyebileceğiniz videoda, kayıt süreci hakkında konuşan ikili, oyun hakkında da bilgiler vermiş oldular.

Nebil Evren konu hakkında şunları söyledi: “Çeyrek asra yaklaşan televizyonculuk kariyerimde pek çok farklı yayında yer aldım veya planlamasını yaptım ama böyle bir projenin arka planda nasıl işlediğini görmek açısından çok doyurucu bir tecrübe oldu benim için. Özellikle de uzun yıllardır oynadığım ve büyük keyif aldığım bir oyunda sesimle yer almak ve bunu çok değer verdiğim Murat Kosova ile yapmak çok büyük keyifti. FIFA Online 4'ü oğlum Ege ile karşılıklı oynamak için sabırsızlanıyorum. Eminim tutkunları da aynı şekilde sabırsızlanıyordur!”

Oyunun Türkiye resmi sayfasını görmek için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.