Formula 1 tutkunlarının heyecanla beklediği dönem geldi. Artık ilk yarış için günler kaldı. Bu sezon herkes için oldukça heyecanlı geçecek zira takımlar ve pilotlar arasında büyük transferler yaşandı. Formula 1 sezonu için hazırlıklar başlamışken biz de tuttuğumuz takımların şapkalarını taktık ve heyecanla ilk yarış gününü bekliyoruz. Peki Formula 1 2025 ne zaman başlıyor? İşte F1 2025 ilk yarış tarihi ve F1 2025 yarış takvimi...

Formula 1 2025 Ne Zaman Başlıyor?

Formula 1 2025 sezonu ilk yarışı bu hafta yani 14 Mart 2025 Cuma Türkiye saati ile saat 04.30'da ilk antreman turlarıyla başlayacak.

Nefesler tutulmuş heyecanla Formula 1 2025 sezonunun başlaması beklenirken artık geri sayıma girmiş bulunmaktayız. Bu cuma yani 14 Mart 2025 günü yapılacak 1. ve 2. antrenman turlarıyla F1 2025 sezonuna start verilecek. Ardından 15 Mart 2025 Cumartesi günü yapılacak 3. antrenman turları ve sıralama turlarıyla birlikte Pazar günü kimin 1. sıradan yarışa başlayacağı belli olacak. Yarışlar Türkiye saatleri ile sabah saat 04.30'da olacak. Pazar günü yapılacak asıl yarış ise saat 07.00'da başlayacak.

Formula 1 2025 Yarış Takvimi

Avustralya Grand Prix – 14 Mart 2025

– 14 Mart 2025 Çin Grand Prix – 23 Mart 2025

– 23 Mart 2025 Japonya Grand Prix – 6 Nisan 2025

– 6 Nisan 2025 Bahreyn Grand Prix – 13 Nisan 2025

– 13 Nisan 2025 Suudi Arabistan Grand Prix – 20 Nisan 2025

– 20 Nisan 2025 Miami Grand Prix – 4 Mayıs 2025

– 4 Mayıs 2025 Emilia-Romagna Grand Prix – 18 Mayıs 2025

– 18 Mayıs 2025 Monako Grand Prix – 25 Mayıs 2025

– 25 Mayıs 2025 İspanya Grand Prix – 1 Haziran 2025

– 1 Haziran 2025 Kanada Grand Prix – 15 Haziran 2025

– 15 Haziran 2025 Avusturya Grand Prix – 29 Haziran 2025

– 29 Haziran 2025 Büyük Britanya Grand Prix – 6 Temmuz 2025

– 6 Temmuz 2025 Belçika Grand Prix – 27 Temmuz 2025

– 27 Temmuz 2025 Macaristan Grand Prix – 3 Ağustos 2025

– 3 Ağustos 2025 Hollanda Grand Prix – 31 Ağustos 2025

– 31 Ağustos 2025 İtalya Grand Prix – 7 Eylül 2025

– 7 Eylül 2025 Azerbaycan Grand Prix – 21 Eylül 2025

– 21 Eylül 2025 Singapur Grand Prix – 5 Ekim 2025

– 5 Ekim 2025 ABD Grand Prix – 19 Ekim 2025

– 19 Ekim 2025 Meksika Grand Prix – 26 Ekim 2025

– 26 Ekim 2025 São Paulo Grand Prix – 9 Kasım 2025

– 9 Kasım 2025 Las Vegas Grand Prix – 22 Kasım 2025

– 22 Kasım 2025 Katar Grand Prix – 30 Kasım 2025

– 30 Kasım 2025 Abu Dabi Grand Prix – 7 Aralık 2025

Toplamda 24 yarışın yapılacağı F1 2025 sezonu öncekilerin aksine çok daha heyecanlı geçecek. Zira takımlar ve pilotlar arasında yapılan önemli transferler eski dostları ezeli rakipler haline getirecek. Sezon boyunca şampiyonluk için kıyasıya yarışacak olan takımlar bu yıl da maalesef Türkiye'ye gelmeyecekler. Zira F1 2025 sezonunda Türkiye Grand Prix'i yer almadı. Ek bir hatırlatma olarak Çin, Miami, Belçika, ABD, São Paulo ve Katar Grand Prix'lerinde sprint formatının uygulanacağını da bildirelim.