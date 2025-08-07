Fortnite Çöktü Mü? Yeni Sezonda Neler Var?

Fortnite oyuncuları, "Shock 'N Awesome" (Şok ve Zafer) Bölüm 4. Sezon'u merakla bekliyor. Oyun bugün bakıma alındı ve yeni içeriklerin oyuna entegre edilmesi için çalışıldığı doğrulandı. Her büyük sezon güncellemesi gibi sunucular bir süre boyunca kapalı kalacak. Bakım sona erdiğinde büyük güncelleme yayınlanacak ve oyuncular bu güncellemeyi kurduktan sonra yeni içeriklere erişebilecek.

Fortnite yeni sezon güncellemesinin ve sunucuların Türkiye saatiyle en erken 13.00 civarında yeniden çevrimiçi olması bekleniyor. Yeni sezonda geçmişli yılların kara belası haline gelen böcek istilası baz alınmış. Buna göre yeni silahlar ve özel bir böcek topu oyuna eklenecek. Peki Fortnite yeni sezonda neler var? İşte tüm detaylar...

Fortnite Shock 'N Awesome Sezonu İçerikleri

4. sezonun başlamasıyla birlikte Savaş Bileti klasik olarak yenilenecek. Oyun içi parayla satın alınabilen savaş bileti fiyatı 950 V-Bucks olacak. Savaş biletinde yapılan iş birlikleri gözden kaçmıyor. Biletin 100. ödülü Power Rangers'tan Yeşil Korucu kostümü ve sezonun en iyi ödülleri arasında yer alıyor. Sonraki haftalarda ek içerikler de gelecek ve Dino Megazord kostümü eklenecek.

Lt. Ripp Slade ve Battle Gamer Mae karakterleri, böcek temasına özel kostümleriyle gelecek. Sezonun ana içeriği Halo: UNSC Spartan Kostüm olacak. Bileti satın alan herkese direkt hediye edilecek. Kostümlere ek olarak yine böcek istilası temasına uygun eşyalar, ifadeler ve kozmetikler verilecek.

Böcek istilası, beraberinde yeni mekanikler de getirecek. Yeni haritada oyuncular, yapay zekânın kontrol ettiği böcek sürüleriyle mücadele edecek. Oyundaki Kraliçe böcekleri yendiğinizde özel ödüller ve silahlar kazanacaksınız. İlaveten madalyon ödülleri de var. Bu madalyonlar, daha yüksek zıplama veya hız artışı gibi özel avantajlar sağlıyor.

Fortnite Eklenecek Silahlar (Böcek İstilası)

Böcek istilasında hayatta kalabilmek için yeni silahlar kullanılacak: Sweeper Shotgun (Süpüren Pompalı) ve Swarmstrike (Bataklık Saldırısı). Sweeper Shotgun yakın mesafeden böcekleri temizleyen yüksek hasarlı bir pompalı tüfeği. Swarmstrike ise lazer güdümlü ve çoklu füze fırlatan yeni bir roketatar. Ayrıca hareket kabiliyetini artıran "Roly Poly" adlı bir top da oyuna eklenecek ve oyunculara daha hızlı hareket etme imkanı verecek. Ancak bu ürün sadece böcek haritasında geçerli olacak.