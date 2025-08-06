Battlefield 6'dan Oyuncuları Üzecek Haber: Botlar Oyunu Esir Alabilir!

FPS temelli nişancı oyunlarında botlarla karşılaşmak artık oldukça yaygın bir durum. Günümüzde Call of Duty Warzone'dan Fortnite'a kadar pek çok oyun, lobilerde boşluk kaldığında yapay zeka destekli botlardan yardım alıyor. Ancak birçok oyuncu, bu botların gerçek oyunculara benzer bir deneyim sunmaktan hala uzak olması nedeniyle bu durumdan rahatsız.

Battlefield 6'nın açık beta sürümüne saatler kala EA ve DICE cephesinden oyuncuların çoğunu üzen bir açıklama geldi. Yapılan duyuruya göre oyunun online karşılaşmalarında yapay zeka destekli botlar kullanılacak. Yetkililer oyunda sunucuların boş olduğu durumlarda oyuncuların yerini botların olacağını bildiriyor. İşte detaylar!

Battlefield 6'da Botlar Nasıl Kullanılacak?

Oyunun yapımcılarından DICE'nin bazı yetkilileri, verdikleri bir röportajda Battlefield 6'nın Battlefield 2042 gibi yapay zeka destekli botlara ev sahipliği yapacağını açıkladı.Yetkililerin açıklamasına göre, bu botlar çevrim içi karşılaşmalarda bekleme sürelerini azaltmak amacıyla kullanılacak. Buna göre, sunucularda boşluk olması durumunda, yapay zeka destekli botlar gerçek oyuncularla mücadele edecek.

Botların kullanılması, özellikle çevrim içi oyuncu sayısının az olduğu zamanlarda maç aramalarını sorunsuz hale getirecek olsa da, birçok kişi bu gelişmeden memnun kalmadı. Öyle ki, bir Reddit kullanıcısının, "32 oyuncu ve 32 bot olan bir sunucuda oynamaktansa, yarı dolu bir sunucuda oynamayı tercih ederim" şeklindeki yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Bu tartışmanın, Battlefield 6'da sunucu tarayıcısı olmayacağının duyurulmasının hemen ardından yaşandığını da belirtelim. Zira bu durum, oyuncuların kendi sunucularını seçmek yerine otomatik olarak bir maça yerleştirileceği anlamına geliyor. Nitekim birçok kişi, bu özelliğin botlara olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldıracağını düşünüyordu.

Battlefield 6 Ne Zaman Çıkacak?

Oyunun meraklıları, Battlefield 6'nın açık beta tarihlerini heyecanla bekliyor. Yapılan açıklamaya göre, oyunun açık beta sürümleri erken erişim oyuncuları için 7 Ağustos'ta başlayacak. 9 Ağustos Cuma günü ise açık beta sürümü herkes tarafından deneyimlenebilecek. Oyunun tam sürümünün ise 10 Ekim'de yayımlanacağını belirtelim.

Battlefield 6'nın Fiyatı Ne Kadar?

En iyi savaş oyunları arasına girmesi beklenen Battlefield 6, 69.99 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacak. Oyun iki farklı sürümle satışa sunulacak. Battlefield 6'nın tüm fiyat seçenekleri şu şekilde:

Standart sürüm PC: 69,99 euro (3.322 TL) PlayStation 5 ve Xbox Series X/S: 79,99 euro (3.797 TL)

Phantom sürümü PC: 99,99 euro (4.747 TL) PlayStation 5 ve Xbox Series X/S: 109,99 euro (5.222 TL)



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