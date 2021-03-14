Bu Fotoğrafları Canlandırma Uygulaması ile Şarkı Söyletebilirsiniz

Bu fotoğrafları canlandırma uygulaması ile istediğiniz herhangi bir fotoğraf veya sanat eserindeki insanın kafasını müziğin ritmine göre hareket ettirebilir ve ona şarkı söyletebilirsiniz. Örneğin Elon Musk'ın bir fotoğrafını indirdikten sonra uygulamaya yükleyebilir ve onun şarkı söylemesini izleyebilirsiniz.

Fotoğrafları Canlandırma Uygulaması Nedir, Nasıl Kullanılır?

Yapay zeka destekli deepfake uygulamaları günümüzün en popüler uygulamaları arasında yer alıyor. MyHeritage'in viral hale gelmesinin hemen ardından bu tür uygulamaların sayısında da önemli bir artış meydana geldi.

Bugün herhangi bir fotoğrafı canlandırmanıza yardımcı olan çok sayıda uygulama bulunuyor. Bunların içerisinde yenilikçi tarzı ile öne çıkan bir uygulama da Wombo oldu. Wombo isimli bu uygulama, kendinizin, başka birinin veya ressamın çizdiği bir resimdeki insanın kafasını müziğe göre hareket ettirmenize ve ona şarkı söyletmenize olanak tanıyor.

Wombo'nun ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki ayrı planı var. Uygulama kısa süre içerisinde dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların ilgisini üzerinde topladığından uygulama içindeki işlemlerin tamamlanması biraz zaman alabiliyor.

Ücretsiz sürümde uzun işlem süresi gibi sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz elbette ki ücretli sürümde uzun süren işlemler gibi birtakım sorunlarla karşılaşma ihtimalinizden çok daha düşük. Videoların hazırlanması için çok fazla zaman kaybetmek istemiyorsanız premium sürümünü satın almanız iyi bir fikir olabilir. Premium sürümü satın almak, size hızlı işlem avantajı sağlamasının yanı sıra uygulamanın çeşitli yerlerinde bulunan reklamları görüntülemekten de kurtaracaktır.

Uygulamanın fotoğrafları canlandırma özelliğini kullanmak, işlemlerin tamamlanma süresi yüzünden oldukça zamanınızı alsa da işlem tamamlandıktan sonra oldukça mükemmel bir video elde edeceğinizi bilmek sizi mutlu edecektir.

Wombo ile hazırlanan videolar hakkında biraz bilgi sahibi olmak isterseniz aşağıda yer alan birkaç örnek videoyu izleyebilirsiniz. Bu videolardan başında Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa geliyor.

Uygulama ile hazırlanan diğer videolardan bazıları şunlar:

Wombo the meme maker pic.twitter.com/M04Zhiqtc8 — YL (@cloudysimplex) March 8, 2021

Peki, siz Wombo ile oluşturulan videolar hakkında neler düşünüyorsunuz? Uygulamayı kullandınız mı veya bu oldukça şaşırtıcı videolardan sonra kullanmayı düşünüyor musunuz? Wombo ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.