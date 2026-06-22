2'si 1 Arada Windows Tablet Tanıtıldı! Intel İşlemci ve Dahası

Founder, BSI16E0A isimli 2'si 1 arada tablet tanıttı. Böylece mobil cihazın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan 2'si 1 arada tablette Intel tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Bu arada klavye ve kalem desteğine sahip olan mobil cihaz, Windows 11 işletim sistemine sahip.

Founder BSI16E0A'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 10,1 inç

10,1 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

1200 x 1920 piksel Ekran Parlaklığı: 300 nit

300 nit İşlemci: Intel N5030

Intel N5030 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 5 MP

5 MP Ön Kamera: 2 MP

2 MP Batarya: 4000 mAh

4000 mAh Hızlı Şarj: 30W

30W İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 Ağırlık: 1,16 kg

1,16 kg Portlar: 1 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x TF kart yuvası, 1 x Mini HDMI, 1 x 3,5 mm ses girişi

Founder BSI16E0A'nın İşlemcisi Nasıl?

Founder BSI16E0A gücünü Intel N5030 işlemcisinden alıyor. Intel tarafından 14 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört çekirdek mevcut. Bu işlemci yalnızca 6W güç tüketiyor. Yani işlemci o kadar az güç tüketiyor ve o kadar ız ısınıyor ki herhangi bir fana ihtiyaç duymuyor. Bu da mobil cihazın sessiz çalışmasını sağlıyor.

Söz konusu işlemci web tarayıcısında internette gezinmek, YouTube ve Netflix gibi platformlar üzerinden 1080p veya 4K çözünürlüğünde videolar izlemek, Word ve Excel gibi ofis programları kullanmak, Microsoft Teams veya Zoom gibi uygulamalar üzerinden görüntülü görüşmeler yapmak gibi aktiviteler için idealdir.

Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı yüzey alanına milyarlarca daha fazla transistör yerleştirilebiliyor. Transistör sayısının artması, işlemcinin aynı süre zarfında çok daha fazla işlem yapabilmesi anlamına geliyor. Bu da işlemcinin daha az ısınmasını sağlıyor. Bu arada 14 nm işlemci, 16 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

Founder BSI16E0A'nın Ekran Özellikleri Neler?

2'si 1 arada tablet, 10,1 inç ekran büyüklüğüne sahip. Mobil cihaz, 1200 x 1920 piksel çözünürlük ve 300 nit parlaklık sunuyor. Nit, cihazın ne kadar yüksek bir parlaklık sunabildiğini gösteriyor. Bu parlaklık, kapalı alanlar için fazlasıyla yeterlidir. Evde ışıklar açıkken veya sınıfta ders çalışırken ekran rahatça görülebilir. 300 nit pralaklık, doğrudan güneş ışığı altında yetersiz kalır.

Eğer bu parlaklığa sahip tablet ile balkona çıkarsanız veya sokakta yürürken güneş ışığı altında kullanmaya çalışrısanız ekrandaki yazıları okumakta ve videoları göremkte zorlanabilirsiniz. Güneş ışığı altında ekranın rahatça görülebilmesi için en az 1000 nit civarı bir parlaklık gerekiyor.

Founder BSI16E0A'nın Kamerası Nasıl?

Tabletin arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, video kaydetmek ve belge taramak gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Founder BSI16E0A'nın Bataryası Kaç mAh?

Founder'ın yeni Windows tabletinde 4.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu kapasite, günümüzde biraz yetersiz gelebilir. Yani mobil cihazı gün içinde birden fazla kez şarj etmek gerekebilir. Bu mobil cihazda Windows 11 olduğundan dolayı Android ve iOS cihazlara kıyasla biraz daha fazla şarj tüketebilir.

Founder BSI16E0A Türkiye'de Satılacak mı?

Founder BSI16E0A'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Founder'ın tabletleri satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Founder BSI16E0A'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Founder BSI16E0A'nın Fiyatı Ne Kadar?

Founder BSI16E0A için 1.499 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 10 bin 296 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 16 bin TL civarında olabilir. Founder BSI16E0A'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Founder BSI16E0A'nın internette gezinmek, film izlemek, Word ve Excel gibi ofis programları kullanmak gibi aktiviteler için ideal bir model olduğunu düşünüyorum. Yani bu mobil cihazın oyun odaklı bir tablet olmadığını belirteyim. Ayrıca 4.000 mAh batarya kapasitesinin günümüzde yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Örneğin 5.000 mAh bataryaya sahip telefonda sosyal medyada biraz fazla zaman geçirdiğimde veya oyun oynadığımda gün içinde birden fazla kez şarj etmem gerekiyor.