Ucuz Android Telefon Tanıtıldı! iPhone 17 Pro'ya Benziyor

Coolpad, yeni bir akıllı telefon tanıttı. Coolpad Cool 80 olarak adlandırılan model, iPhone 17 Pro ile büyük benzerlik taşıyan tasarımı ile dikkatleri üzerinde topluyor. Cihaz, teknik özellik tarafında üst segment akıllı telefonlar gibi hedef kitlesini heyecanlandıracak bir yelpaze sunmuyor fakat günlük kullanım için ideal ve uygun fiyatlı bir seçeneğe ihtiyacı olanlar tarafından değerlendirilebilecek bir cihaz model olarak öne çıkıyor.

Coolpad Cool 80'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP microSD Desteği: Mevcut

Mevcut Boyut: 168,5 mm x 76,3 mm x 8,2 mm

Coolpad Cool 80'in Ekran Özellikleri Neler?

168,5 mm x 76,3 mm x 8,2 mm boyutlarına sahip olan Coolpad Cool 80, 6,7 inçlik bir IPS LCD ekranla kullanıcıların karşısına çıkıyor. HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Ekran boyutu, video izleme ve sosyal medyada gezinme gibi amaçlar için ideal. Çözünürlük günlük kullanım için yeterli. Ekran teknolojisi, ne yazık ki AMOLED ekranlara kıyasla derin siyahlar elde edilemeyeceğini gösteriyor. Yenileme hızı ise standart 60Hz ekranlara göre daha akıcı bir hissiyat elde etmeyi mümkün kılacaktır. Menüler arası geçiş, kaydırma işlemleri ve dahasında fark edilecektir.

Coolpad Cool 80'in İşlemcisi Nedir?

Cihaz, MediaTek Helio G99 işlemcisinden güç alıyor. Daha önce Redmi Note 14S, Tecno Pova 6 ve Tecno Camon 30 gibi modellerde tercih edildiğini gördüğümüz bu işlemci, sosyal medyada vakit geçirenler için yeterli performans sağlayacaktır fakat söz konusu oyun oynamak olduğunda, özellikle de çok gelişmiş grafiklere sahip oyunlara yönelirseniz düşük FPS sorunu ile karşılaşabilirsiniz.

Öyle ki CarX Street'te 20-27 FPS arasında değişen bir değerle karşılaşıyorsunuz. Öte yandan Call of Duty Mobile gibi oyunlarda da ortama olarak 30 FPS alıyorsunuz. Tabii, oyunda yoğun efektlerin devreye girdiği sıralarda FPS oldukça düşebiliyor. Yani oyunlarda savaşırken ciddi bir dezavantaj yaratıyor. Bu arada ayın başlarında tanıtılan Coolpad Fengshang 80 Pro da aynı işlemciye sahip.

Coolpad Cool 80'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön yüzeyde de 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Arka kamerası, iyi aydınlatma koşullarında sosyal medya için uygun olabilecek fotoğraflara sahip olmayı sağlayacaktır. Benzer şekilde ön kamera da görüntülü görüşmeler için ideal. Ama çok yüksek kaliteli fotoğraflar elde etmeyi beklememek gerek.

Coolpad Cool 80'in Fiyatı Ne Kadar?

Coolpad Cool 80, 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği ile sunuluyor ve 819 yuan fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Bu da güncel kurla 5 bin 625 TL'ye denk geliyor. Tabii, Türkiye'de satılması durumunda fiyata vergiler de dahil edilecektir. Bu eklemeler yapıldığında ise toplam ücret 10 bin TL seviyesine ulaşabilir.

Coolpad Cool 80 Türkiye'de Satılacak mı?

Siyah, turuncu ve beyaz renk seçenekleri ile piyasaya sürülen Coolpad Cool 80'in Türkiye'de satılma ihtimali şimdilik düşük görünüyor. Bunun sebebi, markanın şu an Türkiye'de faaliyet yürütmemesi. Tabii, bu durumun sonsuza kadar geçerli olacağını söylemek doğru olmaz. Geçmişte Xiaomi gibi markalar da Türkiye'de yoktu, ürünlerine ulaşmak bir hayli zordu ama bir noktadan sonra akıllı telefon, tablet ve çok daha fazlasını Türkiye'deki teknolojiseverlerle buluşturdu. Coolpad için de benzer durum yaşanabilir.

Editörün Yorumu

Coolpad Cool 80'in özellikle bütçe dostu bir akıllı telefon arayışında olanlar tarafından değerlendirilecek bir model olduğunu düşünüyorum. En iyi grafikli mobil oyunlar oynamak için yeterli sayılmaz ama web sitelerinde ve sosyal medyada zaman geçirme, arama yapma, mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurma, sesli ve görüntülü görüşmeler gerçekleştirme gibi amaçlarla kullanıldığında beklentileri karşılayacağını söyleyebilirim.