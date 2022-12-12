Zoom
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,141,362
- DOSYA BOYUTU 15.00 MB
- Üretici Zoom
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Zoom ya da Zoom Cloud Meetings, ders verme ve alma üzerine kurgulanmış bir görüntülü konuşma programıdır.
Zoom, basit şekilde görüntülü konuşmalara katılabileceğiniz, genellikle uzaktan eğitim sırasında kullanılan ve kullanışlı özelliklere sahip, Türkçe dil desteği sunan bir Windows uygulamasıdır.
Zoom görüntülü konuşma nasıl yapılır?
Zoom uygulamasını indirdikten sonra programa çift tıklayarak giriş yapıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda varsa kullanıcı adı ve şifremiz ile giriş yapıyoruz. Yoksa bir kullanıcı oluşturuyoruz.
Giriş yaptıktan sonra karşımıza çıkan ekranda Turuncu Kamera İşareti olan New Meetings yazısına tıklıyoruz. Buraya tıklamamız ile hemen altında bazı seçenekler çıkacaktır. Burada Start with video seçeneğine tıklayarak, görüntülü konuşmayı başlatıyoruz.
Kendimizi gördüğümüz ekranın altında Invite butonu bulunuyor. Bu butona tıkladıktan sonra odanızın paylaşma seçenekleri geliyor. Eğer e-mail yoluyla bağlantıyı paylaşmak istiyorsanız, ekranında ortasında duran butonlara basıyoruz. Direkt olarak adres yollamak istiyorsak, ekranın altında yer alan URL kopyalama seçeneklerine basarak, gerekli adresi alıyoruz.
Ardından bu adresi, konuşmaya katılacak kişiye gönderiyoruz ve konuşmayı başlatmış oluyoruz.
Zoom görüntülü konuşmaya nasıl katılırsınız?
Zoom programı üzerinde açılmış bir görüntülü konuşmaya katılmak oldukça basittir. Öncelikle odanın bağlantı adresi sizde olmalı. Odayı açan kişinin size bir bağlantı adresi göndermesi gerekmektedir.
Ardından sadece Join a Meeting diyerek, konuşmaya dahil olmanız mümkün. Eğer oda şifreli ise Join a Meeting butonuna basmanız ardından, şifreyi girmelisiniz.
Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Zoom görüntülü konuşma programı, birçok detay sunuyor. Zoom ücretli üyelik avantajlarını ise bu siteden kontrol edebilirsiniz.
Zoom
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 172,552
- DOSYA BOYUTU 98.00 MB
- Üretici Zoom
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Zoom İndir: Android işletim sistemi kullanan telefon ve tabletlerde çalışan, öğretmenlere yönelik görüntülü konuşma uygulamasıdır.
Zoom, Android telefon ve tabletlerde kullanılan, öğrenciler ve öğretmenleri bir araya getirme üzerine kurgulanmış bir tür uygulamadır.
Zoom, diğer görüntülü konuşma uygulamarının aksine kendini öğrenim üzerine konumlandırmış durumda. Buna yönelik detaylar sunan uygulama, bu sayede tek bir uygulama üzerinden tüm işlerin halledilebilmesini sunuyor.
Zoom üzerinden direkt olarak görüntülü, sesli ve yazılı görüşmeler yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra görüntülü konuşmalarda ekran paylaşımı yaparak, bilgisayarınızdaki görüntüyü ekrana yansıtabiliyor ve direkt bunun üzerinden sunum gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha güzel bir başka detay ise akıllı tahta: Bu özellik sayesinde paylaşım yaptığınız dosya üzerinde çeşitli çizimler yapabiliyor, yazılar yazabiliyorsunuz.
Zoom İndir Android
- En iyi Android video toplantı kalitesi
- En iyi Android ekran paylaşım kalitesi
- Doğrudan Android cihazınızdan ekran paylaşımı
- Ekran paylaşımı fotoğrafları, web ve Google Drive, Dropbox veya Box dosyaları
- Mobil ve masaüstünden grup metni, görüntü ve ses gönderme
- Kişi uygunluk durumu
- Telefon, e-posta veya şirket kişilerini kolayca davet edin
- Etkileşimli katılımcı veya salt görüntüleme web semineri katılımcısı olarak katılın
- WiFi, 4G / LTE ve 3G ağları üzerinden çalışır
- Yoldayken güvenli sürüş modu
- Android, diğer mobil cihazlar, Windows, Mac, iOS, ZoomPresence, H.323 / SIP oda sistemleri ve telefonlardaki herkesle bağlantı kurun
Zoom
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 15,603
- DOSYA BOYUTU 130.90 MB
- Üretici Zoom
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Zoom, iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilen öğretmenlere yönelik bir görüntülü konuşma uygulamasıdır.
Zoom, iPhone ve iPad üzerinden rahatça kullanılabilen, daha çok öğretmenlere yönelik hazırlanmış, bir tür görüntülü konuşma uygulamasıdır.
Zoom, temelde öğretmenler ile öğrencileri bir araya getirerek, kolayca ders işlemeleri temelinde hazırlanmıştır. Uygulama sağladığı bazı özellikler sayesinde sınıf ortamını dijitale taşımaktadır ve halihazırda en çok tercih edilen görüntülü konuşma uygulamalarının başında gelmektedir.
Zoom uygulaması üzerinde görüntülü, sesli ya da mesajla sohbet imkanı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ekran paylaşımı yaparak, bilgisayarın ekranı direkt olarak katılımcılara gösterilebilmektedir. En kullanışlı özelliği ise ekran paylaşımı sırasında akıllı tahta gibi dosyaların üzerinde işaretlemeler ya da buna benzer şeylerin yapılabilmesidir.
Zoom iPhone uygulaması özellikleri
-En iyi iPhone ve iPad video toplantı kalitesi
-En iyi iPhone ve iPad ekran paylaşım kalitesi
-Telefon, e-posta veya şirket kişilerini kolayca davet edin
-İletişim durumu durumu
-İPhone 8, iPad 5, iPad Pro ve sonraki tüm modellerde Sanal Arka Plan
Doğrudan iPhone veya iPad'inizden ekran paylaşımı
-Ekran paylaşım ekranı ve uygulamaları
-İPhone ve iPad'de ekran paylaşımı sırasında birlikte açıklama ekleyin
İPad'de gerçek zamanlı beyaz tahta işbirliği
WiFi, 4G / LTE ve 3G ağlar üzerinden çalışır
-Yoldayken güvenli sürüş modu ve Apple Carplay ile çalışır
Yaklaşan toplantıların bir listesini başlatmak, katılmak ve dinlemek için kendi sesli komutlarınızı özelleştirmek için -Siri Kısayolları