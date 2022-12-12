zoom görüntülü konuşma - 1
zoom görüntülü konuşma - 2
Zoom

Zoom

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 1,141,362
  • DOSYA BOYUTU 15.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Zoom
  • İndir

Zoom ya da Zoom Cloud Meetings, ders verme ve alma üzerine kurgulanmış bir görüntülü konuşma programıdır.

Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman -

Zoom, basit şekilde görüntülü konuşmalara katılabileceğiniz, genellikle uzaktan eğitim sırasında kullanılan ve kullanışlı özelliklere sahip, Türkçe dil desteği sunan bir Windows uygulamasıdır.

Zoom görüntülü konuşma nasıl yapılır?

Zoom uygulamasını indirdikten sonra programa çift tıklayarak giriş yapıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda varsa kullanıcı adı ve şifremiz ile giriş yapıyoruz. Yoksa bir kullanıcı oluşturuyoruz.

Giriş yaptıktan sonra karşımıza çıkan ekranda Turuncu Kamera İşareti olan New Meetings yazısına tıklıyoruz. Buraya tıklamamız ile hemen altında bazı seçenekler çıkacaktır. Burada Start with video seçeneğine tıklayarak, görüntülü konuşmayı başlatıyoruz.

Kendimizi gördüğümüz ekranın altında Invite butonu bulunuyor. Bu butona tıkladıktan sonra odanızın paylaşma seçenekleri geliyor. Eğer e-mail yoluyla bağlantıyı paylaşmak istiyorsanız, ekranında ortasında duran butonlara basıyoruz. Direkt olarak adres yollamak istiyorsak, ekranın altında yer alan URL kopyalama seçeneklerine basarak, gerekli adresi alıyoruz. 

Ardından bu adresi, konuşmaya katılacak kişiye gönderiyoruz ve konuşmayı başlatmış oluyoruz.

Zoom görüntülü konuşmaya nasıl katılırsınız?

Zoom programı üzerinde açılmış bir görüntülü konuşmaya katılmak oldukça basittir. Öncelikle odanın bağlantı adresi sizde olmalı. Odayı açan kişinin size bir bağlantı adresi göndermesi gerekmektedir. 

Ardından sadece Join a Meeting diyerek, konuşmaya dahil olmanız mümkün. Eğer oda şifreli ise Join a Meeting butonuna basmanız ardından, şifreyi girmelisiniz. 

Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Zoom görüntülü konuşma programı, birçok detay sunuyor. Zoom ücretli üyelik avantajlarını ise bu siteden kontrol edebilirsiniz.